Google Traduction peut désormais traduire les expressions typiques (et même les expliquer)

Grâce à une nouvelle mise à jour et à Gemini, Google Traduction est désormais capable de traduire les expressions idiomatiques et le langage familier. Mieux encore, il peut expliquer leur contexte. Un énorme progrès !

Depuis plus de dix-huit ans, Google Traduction aide tous ceux qui ont besoin de comprendre ou de s'exprimer dans une langue étrangère, au point de s'imposer comme un outil incontournable du quotidien. Que ce soit sur le Wen=b ou sous forme d'application, ce service – gratuit ! – a même largement dépassé son simple rôle de dictionnaire. Il est désormais en mesure de traduire en quelques secondes de longs articles publiés en ligne dans la langue de notre choix, de donner des cours de langue comme un vrai professeur et même d'assurer la traduction vocale en temps réel, le tout gratuitement.

Mais Google ne compte pas s'arrêter là, surtout maintenant qu'OpenAI prépare un service concurrent basé sur ChatGPT ! Dans un billet de blog, l'entreprise annonce une nouvelle mise à jour de grande ampleur pour son application grâce aux capacités multilingues de Gemini – encore et toujours lui ! L'outil est désormais capable de fournir des traductions plus appropriées pour les expressions idiomatiques et le langage familier.

© Google

Google Traduction : Gemini à la rescousse pour plus de contexte

Avec cette nouvelle mise à jour, Google Traduction se dote d'un bouton "Afficher les alternatives" qui affiche les différentes façons de traduire une même phrase. Par exemple, l'expression française "il pleut des cordes" ne sera plus traduite de façon littérale en "it's raining ropes". L'outil affichera plutôt son équivalent anglophone, à savoir "it's raining cats and dogs" ("il pleut des chats et des chiens"). Pour être sûr de bien comprendre le sens de la phrase, Google Traduction peut aussi indiquer plusieurs exemples d'utilisation, afin de savoir dans quel contexte on peut retrouver l'expression en question.

Un nouveau bouton "Comprendre" fait aussi son apparition, afin de demander à l'outil une explication détaillée de l'expression et de son usage, par exemple en indiquant si elle convient à un échange léger ou à un contexte professionnel, à quel moment de la journée l'utiliser, etc. Enfin, si jamais il reste des points obscurs, le bouton "Poser une question" permet, comme son nom l'indique, d'obtenir des indications supplémentaires – par exemple : "Quelle est la manière la plus courante de dire cela en Irlande ?"

© Google

Cette mise à jour vient corriger l'un des principaux retards de Google Traduction. Elle est actuellement déployée sur Android et iOS – la version Web suivra bientôt –, mais en Inde et aux États-Unis seulement dans un premier temps. Les autres pays, dont la France, devraient en bénéficier par la suite.