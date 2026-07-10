Avec France Identité, vous pouvez maintenant prendre l'avion sans votre carte d'identité physique

Depuis cet été, vous n'avez plus besoin de présenter votre carte d'identité physique pour embarquer dans un avion. Il suffit désormais de présenter l'application France Identité. Mais uniquement pour certaines destinations.

Jusqu'à présent, voyager en avion depuis la France impliquait obligatoirement d'avoir sa carte d'identité physique ou son passeport à portée de main. Ce n'est désormais plus le cas, puisque l'application France Identité est désormais officiellement acceptée comme moyen de preuve d'identité lors de l'embarquement sur les vols domestiques en France et à destination de certains pays européens, dans l'espace Schengen, et ce depuis le 24 juin, comme l'a annoncé le Gouvernement sur la plateforme Service Public. Pour les voyages vers des destinations internationales, comme New York ou Londres, le passeport physique reste cependant indispensable.

France Identité : un pas de plus vers la dématérialisation

La procédure est on ne peut plus simple. Au moment de l'embarquement ou du dépôt des bagages en soute, il suffit d'ouvrir l'application et d'appuyer sur sa carte d'identité numérique depuis la page d'accueil. Elle va alors s'afficher en plein écran en format vertical, avec la photo, le nom et le prénom du voyageur. Il ne reste alors plus qu'à présenter son smartphone à l'agent de la compagnie aérienne, comme on le ferait avec une carte physique. Attention, il est cependant recommandé d'avoir son application bien à jour avant d'arriver à l'aéroport, afin de ne pas allonger inutilement la procédure au moment du contrôle.

Attention, France Identité ne fonctionne cependant dans les aéroports français. Il n'est donc pas possible de l'utiliser de cette façon à l'étranger, ni lors des contrôles aux frontières. Il faut donc impérativement voyager au sein de l'espace Schengen.

© France Titres

Cette nouveauté s'inscrit dans une stratégie plus large du gouvernement français, qui souhaite faire de France Identité un véritable portefeuille numérique centralisé et sécurisé. L'application France Identité permet actuellement de stocker la carte d'identité électronique (CNIe), le permis de conduire, la carte vitale dans certaines régions, la carte grise, ou encore d'établir une procuration dématérialisée pour voter. L'objectif des pouvoirs publics est clair : regrouper tous les documents essentiels dans une application unique et sécurisée, afin de parvenir à une dématérialisation progressive des procédures. Une initiative qui a réussi à séduire pas moins de 3,6 millions d'utilisateurs !

Jusqu'à présent, France Identité permettait surtout de s'identifier en ligne, lors de démarches administratives ou de certains contrôles. L'application peut également être utilisée pour prouver son identité lors d'un contrôle routier ou dans les TGV Inoui et les trains Intercités et Ouigo – elle génère un QR code qui combine la carte d'identité et le billet de train (voir notre article). Un an après, elle est donc acceptée aux comptoirs d'embarquement dans les aéroports français. Reste à voir l'usage en conditions réelles sera suffisamment fluide. Notons que de nombreux acteurs publics et privés ne reconnaissent toutefois pas France Identité toujours pas comme un justificatif valable. Alors, quelle sera la prochaine étape ?