Exit Visa et Mastercard : voici la nouvelle solution européenne de paiement électronique

Pour briser l'hégémonie de Visa et Mastercard, l'EPI (Wero) et l'Alliance EuroPA ont signé un accord visant à créer une solution de paiement européenne et transfrontalière qui devrait arriver en 2026. Une petite révolution sans Américains !

Depuis que Donald Trump a débuté son second mandat, les relations entre l'Union européenne et Washington se sont tendues, de même qu'avec les géants de la tech d'outre-Atlantique qui ne cessent de multiplier les signes d'allégeance à leur nouveau souverain. Cela a entraîné une véritable prise de conscience sur le fait que nous dépendons énormément de leurs applications et services, ce qui fait craindre pour la sécurité de nos données et notre souveraineté numérique. Et c'est aussi valable pour nos solutions de paiement.

Depuis des années, Visa et Mastercard contrôlent l'immense majorité des transactions par carte sur le Vieux Continent, que ce soit en magasin ou en ligne. Cela signifie que des flux financiers importants partent hors de l'Union européenne et que les données des paiements sont traitées par des sociétés soumises à des législations étrangères. Cette dépendance est aujourd'hui perçue comme une faiblesse, tant du point de vue économique que de la souveraineté numérique. Mais un effort coordonné est en cours pour y remédier.

Pour cela, on peut compter sur l'European Payments Initiative (EPI) et l'alliance EuroPa. L'EPI est un projet soutenu par de grandes banques européennes qui vise à créer un système de paiement paneuropéen capable de concurrencer Visa et Mastercard. Il a notamment développé Wero, une solution de paiement mobile permettant de faire des virements instantanés entre particuliers à partir d'un numéro de téléphone ou d'un QR code disponible en France, en Belgique, en Allemagne et bientôt au Luxembourg et aux Pays-Bas (voir notre article). De son côté, l'Alliance EuroPA regroupe plusieurs systèmes nationaux bien implantés, comme Bizum en Espagne, Bancomat en Italie, MB WAY au Portugal et Vipps MobilePay dans les pays nordiques. Or, les deux entités ont signé, le lundi 2 février 2026, un accord pour unir leurs forces et créer une plateforme d'interopérabilité entre leurs réseaux de paiement respectifs, comme ils l'annoncent dans un communiqué.

© European Paiements Initiative

Wero : vers une solution de paiement européenne et souveraine

L'objectif de ce partenariat est simple : permettre à un utilisateur d'un pays européen d'envoyer de l'argent ou de payer un commerçant dans un autre pays en utilisant son application habituelle, sans que la transaction ne passe par les réseaux américains dominants. Cette coopération ne consiste pas à inventer un tout nouveau moyen de paiement, mais plutôt à relier entre eux des systèmes déjà installés et largement utilisés dans leurs marchés domestiques.

Les consommateurs conserveront donc leurs applications habituelles, mais profiteront de transactions transfrontalières plus fluides. Avec cet accord, le consortium touche déjà 130 millions d'utilisateurs, ce qui va considérablement lui simplifier la tâche au moment d'aller convaincre les commerçants d'intégrer la solution de paiement.

Pour faciliter l'adoption de cette nouvelle plateforme, les différentes solutions de paiement vont développer un badge visuel commun. Ce symbole sera apposé en complément des marques actuelles (comme Wero, Bizum ou MB WAY) afin de permettre aux consommateurs d'identifier d'un seul coup d’œil où leurs portefeuilles numériques sont acceptés au-delà de leurs frontières nationales.

La feuille de route comporte deux échéances précises. Ainsi, l'entité centrale d'interopérabilité sera mise en place au premier semestre 2026, tandis que les paiements transfrontaliers entre particuliers devraient être opérationnels d'ici fin 2026 au sein de treize pays. Cela signifie qu'un utilisateur de Wero en France pourra par exemple envoyer de l'argent directement à un bénéficiaire qui utilise Bizum en Espagne. Ce système sera ensuite intégré auprès des commerçants, en ligne et en boutique d'ici à 2027, couvrant ainsi l'ensemble des cas d'usage du quotidien.