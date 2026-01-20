Google améliore la recherche vocale sur Android avec cette mise à jour

Google donne un petit coup de jeune à sa recherche vocale sur Android, avec une interface épurée plus moderne et plus pratique, mais aussi une meilleure gestion des paramètres et de l'identification de musiques.

Après des années sans évolution majeure, la recherche vocale de Google sur Android reçoit enfin une mise à jour digne de ce nom. Pour rappel, cette application permet d'effectuer des recherches en énonçant de vive voix la requête, ainsi que différentes actions sans jamais à avoir à appuyer sur l'écran de son smartphone. On y accède via le widget de l'écran d'accueil ou la barre de recherche. Le géant du numérique a décidé de lui offrir une nouvelle interface, plus moderne et épurée, avec un affichage repensé.

Recherche vocale Android : un nouveau look pour de nouveaux usages

Sur le plan visuel, la mise à jour remplace l'ancienne animation – qui se composait de quatre points et d'une petite figure animée – par une présentation beaucoup plus épurée et contemporaine. L'écran de recherche vocale affiche désormais le logo "G" de Google centré avec un dégradé et un arc multicolore qui se déploie en bas de l'écran, rappelant les éléments graphiques des outils d'intelligence artificielle de Google.

Pendant que l'utilisateur parle, sa requête est transcrite en temps réel juste au-dessus de l'arc de couleur, ce qui aide à voir ce que l'appareil a compris exactement. Un menu à trois points apparaît en haut à droite, donnant un accès direct aux différents paramètres vocaux, comme la sélection de la langue ou le choix de l'une des quatre voix disponibles (Cosmo, Neso, Terra et Cassini). Avant, ces réglages étaient cachés dans les menus généraux de l'application Google, ce qui était nettement moins pratique.

La mise à jour met aussi l'accent sur la recherche musicale, qui est davantage mise en avant. Ainsi, un bouton "Rechercher une chanson" est désormais bien visible en bas de l'écran – impossible de le manquer. En appuyant dessus, l'application invite l'utilisateur à diffuser, chanter ou fredonner un morceau pour l'identifier. En complément, un raccourci vers l'historique des recherches musicales a été ajouté pour pouvoir retrouver facilement une chanson déjà identifiée. Ces nouveautés sont en cours de déploiement dans les versions 17.1 (stable) et 17.2 (bêta) de l'application Google sur Android.