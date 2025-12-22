La Poste, Banque Populaire, Caisse d'Épargne : plusieurs services en panne, que se passe-t-il ?

Depuis tôt ce matin et 48h après un premier accident, les services en ligne de La Poste, la Banque Postale, la Caisse d'Épargne et la Banque populaire sont tous en panne. Impossible de suivre ses comptes ou la livraison de ses cadeaux !

Décidément, c'est le bazar ce matin ! Après une première panne samedi dernier, les services en ligne du groupe La Poste sont de nouveau hors service ce lundi 22 décembre, depuis environ 6 heures 15 ce matin. Les signalements se multiplient sur le site DownDetector, qui suit les incidents. D'ailleurs, lorsque l'on se rend sur le site Web de La Poste, un message d'erreur s'affiche : "Notre site est indisponible. Nos équipes mettent tout en œuvre afin de rétablir la situation au plus vite. Nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée." Une bien mauvaise nouvelle à seulement deux jours de Noël, d'autant plus qu'il ne s'agit pas du seul service concerné !

© DownDetector

Panne La Poste : une véritable hécatombe juste avant Noël

Cette panne pernicieuse touche tous les services du groupe, qu'il s'agisse de La Banque Postale, de Digiposte – le coffre-fort numérique qui héberge les fiches de paie et les documents administratifs –, ou encore de Colissomo. Bref, impossible de consulter ses comptes bancaires, d'accéder à ses documents ou de suivre l'acheminement des derniers cadeaux. Sur les réseaux sociaux, l'inquiétude monte progressivement, d'autant plus que les professionnels éprouvent des difficultés pour générer les étiquettes d'affranchissement et gérer les retours. Auprès du Parisien, le groupe annonce que "la distribution des colis et des courriers à domicile est perturbée mais assurée à ce stade ainsi que leur retrait en bureau de poste". Quant aux paiements bancaires, ils ne semblent pas affectés.

Sur X, La Banque Postale indique que "depuis tôt ce matin, un incident affecte l'accès à votre banque en ligne et à l'app mobile. Il est actuellement en cours de résolution, nos équipes mettent tout en œuvre pour rétablir le service rapidement." Elle précise que les paiements en ligne restent possibles avec une authentification par SMS, tandis que les paiements par carte bancaire sur les TPE en magasins et les virements par Wero sont toujours accessibles.

Cet incident intervient moins de 24 heures après le dernier. En effet, le samedi 20 décembre, un premier problème informatique avait déjà entraîné une indisponibilité temporaire de l'espace de banque en ligne et de l'application mobile. Cette nouvelle panne constitue ainsi le second incident technique majeur touchant les infrastructures numériques du groupe en moins de 48 heures. Selon les informations du Parisien, il s'agirait d'une cyberattaque par DDoS – pour Distributed Denial of Service, soit "déni de service distribué" en français –, qui consiste à inonder un service ou une plateforme d'un très grand nombre de requêtes ou connexions afin de le mettre hors-ligne.

Mais les services de La Poste ne sont pas les seuls impactés. En effet, une partie du secteur bancaire semble également à l'arrêt, notamment avec les sites Web de Caisse d'Épargne et de la Banque Populaire, qui ont été indisponibles une bonne partie de la matinée – mais le problème semble enfin réglé. Quant aux applications mobiles, par lesquelles passent la majorité des clients, elles refonctionnent depuis environ 8 heures du matin. En se connectant sur l'application mobile Caisse d'Épargne, un message s'affiche toutefois, indiquant que "des perturbations peuvent être rencontrées lors de la validation des paiements sur Internet via SecurPass". Le groupe BPCE nous a expliqué que cette panne faisait suite à un disfonctionnement chez un fournisseur tiers. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation dès que possible.