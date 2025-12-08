Google Chrome améliore encore la saisie automatique pour les formulaires

La fonction de saisie automatique de Google Chrome connaît une nouvelle amélioration en prenant en charge davantage d'informations personnelles. De quoi gagner du temps pour remplir des formulaires !

Pour faire gagner du temps à aux internautes, Google Chrome possède une fonction de remplissage automatique qui détecte les formulaires en ligne et remplit les champs liés au nom de l'utilisateur, à son adresse, à ses informations de paiement ou encore à ses identifiants et mots de passe. Petit à petit, Google pousse les choses plus loin en prenant en charge davantage d'informations personnelles.

Ainsi, en novembre dernier, le navigateur intégrait celles issues d'un numéro de passeport, d'un permis de conduire ou encore d'une carte grise (voir notre article). Cette fois, le géant du numérique annonce dans un billet de blog quatre nouvelles fonctions permettant de remplir instantanément les informations personnelles, les cartes de fidélité et les détails de voyage stockés dans son compte Google. Elles sont disponibles dès à présent sur ordinateur, Android et iOS.

© Goole

Remplissage automatique dans Google Chrome : Google Wallet au rapport !

Tout d'abord, Chrome peut désormais puiser directement dans les données du compte Google pour remplir automatiquement les formulaires, notamment le nom et l'adresse mail, mais aussi les adresses postales. Ainsi, lors d'un achat sur un site de e-commerce ou lors d'une inscription, ces informations s'affichent instantanément, sans que l'on ait à les ressaisir. Cette nouveauté est déployée dès aujourd'hui sur ordinateur, Android et iOS.

© Google

Mais le gain de confort ne s'arrête pas là. Google Chrome prend également en charge les informations contenues dans Google Wallet, comme les numéros de cartes de fidélité, les passeports, les réservations de vol et même les caractéristiques de sa voiture (immatriculation, numéro VIN), cette fois sur ordinateur et Android. C'est même parfait pour partir en voyage : par exemple, pendant que l'on loue une voiture à l'aéroport et alors que l'on doit fournir les détails de son vol, Chrome reconnaît le formulaire et récupère automatiquement les informations nécessaires depuis la réservation enregistrée dans Google Wallet. Même chose pour l'assurance, les futurs devis et les informations liées à votre véhicule pour les devis d'assurance ou les locations futures. Ces options nécessitent toutefois d'activer la saisie automatique améliorée dans les paramètres de Chrome.

© Google

Pour faciliter le remplissage en déplacement, Google a revu l'ergonomie de la fonction sur mobile. Ainsi, les suggestions de remplissage automatique s'affichent désormais sur deux lignes afin d'offrir un rendu plus aéré et permettre d'identifier rapidement chaque proposition afin d'en sélectionner la bonne. C'est beaucoup mieux que lorsque les suggestions de saisie automatique s'entassaient au-dessus du clavier ! Enfin, Google Chrome a apporté des améliorations significatives à la reconnaissance et au remplissage des adresses à l'échelle mondiale, notamment avec la prise en charge des formats d'adresses utilisés au Mexique. Le navigateur prévoit d'intégrer prochainement les noms phonétiques au Japon.