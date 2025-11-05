Google Chrome améliore la saisie automatique pour remplir des formulaires

La fonction de saisie automatique de Google Chrome connaît une belle amélioration en prenant désormais en charge davantage d'informations personnelles. De quoi gagner du temps pour remplir des formulaires !

Pour faire gagner du temps à aux internautes, Google Chrome possède une fonction de remplissage automatique qui détecte les formulaires en ligne et remplit les champs liés au nom de l'utilisateur, à son adresse, à ses informations de paiement ou encore à ses identifiants et mots de passe. Pour pousser la chose plus loin, Google vient d'annoncer dans un billet de blog publié le 3 novembre 2025 une mise à jour majeure pour la fonction de saisie automatique de son navigateur Web, qui devient plus précise et plus complète en prenant en charge davantage d'informations personnelles, issues d'un numéro de passeport, d'un permis de conduire ou d'une carte grise, par exemple. De quoi faire gagner un temps précieux à de nombreuses personnes !

Saisie automatique dans Google Chrome : un remplissage plus rapide

Grâce à l'option "Remplissage automatique amélioré", Chrome peut prendre en charge un éventail plus large de données, comme le passeport, le numéro de permis de conduire, les informations sur le véhicule – comme la plaque d'immatriculation ou le numéro d'identification (code VIN) – et plus encore. Par exemple, lors de la réservation d'une voiture, le navigateur peut automatiquement remplir le nom, le prénom et le numéro de permis de l'utilisateur.

En plus de ces nouveaux types de données, Chrome va bénéficier d'une meilleure compréhension et analyse des formulaires complexes ou dont le formatage varie d'un site à l'autre, afin de rendre la saisie automatique plus fiable et plus complète. De quoi éviter les erreurs et le temps passé à remplir des champs répétitifs. Le géant du numérique prévoit de prendre en charge encore plus de types de données au cours des prochains mois.

© Google

Bien évidemment, il s'agit là d'informations particulièrement sensibles. Aussi, Google a pris soin de mettre en place plusieurs garanties de sécurité. Afin d'éviter toute compromission, les données ne sont enregistrées qu'avec l'autorisation explicite de l'utilisateur, après quoi elles bénéficient ensuite d'un chiffrement complet. De plus, avant de remplir automatiquement les informations enregistrées, Chrome demandera à chaque fois une confirmation manuelle. Enfin, pour garder le contrôle, l'internaute pourra gérer les données fournies et en supprimer certaines si nécessaire. En contrepartie, l'URL et le contenu de la page seront partagés avec Google pour analyse.

Cette fonction de remplissage automatique améliorée est disponible dès à présent pour les utilisateurs sur ordinateur, et ce, dans le monde entier et dans toutes les langues. Pour y accéder, il faut ouvrir le navigateur et vérifier que l'on est bien connecté à son compte Google. Il faut ensuite aller dans les paramètres, en cliquant sur les trois petits points en haut à droite, puis dans "Saisie automatique et mots de passe". Il ne reste plus qu'à sélectionner "Saisie automatique améliorée" et à cocher l'option du même nom.