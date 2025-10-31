Vous allez pouvoir écrire plus vite dans Gboard avec ce nouveau raccourci

Gboard, le clavier virtuel de Google, va accueillir un nouveau raccourci permettant d'ajouter des symboles d'un simple balayage, sans avoir à faire un appui long. Un gain de temps sympathique !

Lorsque l'on discute par écrit par le biais de notre smartphone, la ponctuation n'est pas toujours une chose aisée. Sur un clavier tactile, elle demande souvent plus de manipulations que sur un clavier physique d'ordinateur. Résultat : on se retrouve avec des enchaînements de gestes peu fluides, surtout lorsqu'on écrit rapidement ou que l'on échange de nombreux messages. Ces derniers temps, Google teste différentes méthodes pour rendre la saisie sur son clavier virtuel Gboard aussi fluide que possible. La dernière amélioration en date vient tout juste d'être déployée dans la version 16.2. Il s'agit d'une fonction baptisée " Balayez les touches pour saisir des symboles", qui permet d'insérer un chiffre ou un symbole à la place de la lettre en appuyant brièvement sur une touche, puis en glissant son doigt vers le bas.

Symboles dans Gboard : un balayage pour gagner du temps

Cette nouvelle fonction vise à résoudre l'inconfort provoqué par les claviers virtuels mobiles. Jusqu'ici, Gboard permettait d'afficher et d'insérer des symboles en appuyant longuement sur une touche. Avec cette nouvelle option, il suffit d'appuyer brièvement sur une touche, puis de glisser son doigt vers le bas pour insérer un chiffre ou un symbole à la place de la lettre, comme on le voit dans la vidéo d'Android Authority. Un gain de temps modeste, de quelques millisecondes seulement, mais appréciable. Notons qu'il est possible d'ajuster la sensibilité du geste pour qu'il se déclenche plus ou moins rapidement.

Il faudra sans doute un peu de pratique pour que ce nouveau geste devienne naturel et éviter que le clavier confonde un "balayage" avec un glissement du doigt pour écrire un mot. De plus, faire glisser les lettres situées à l'extrémité du clavier peut s'avérer difficile et déclencher à la place un appui long qui ouvre la liste de toutes les variantes de caractères ou symboles associés à cette touche.

Pour activer cette fonction, il suffit d'aller dans les Paramètres du clavier Gboard, puis dans "Préférences", puis "Raccourcis", et enfin cocher "Balayer les touches pour insérer des symboles". Il est également possible d'activer l'option "Appuyer de manière prolongée sur les touches pour afficher les symboles" afin de combiner les deux modes, et d'ajuster la sensibilité via le curseur qui se trouve un peu plus bas dans les options. L'option est actuellement en cours de déploiement. Nous y avons d'ores et déjà accès, mais il est possible qu'il faille encore attendre quelques jours pour que tout puisse en profiter.