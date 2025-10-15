Vous pouvez maintenant renommer vos cartes dans Google Wallet

Wallet, le portefeuille numérique de Google, permet désormais de renommer vos différentes cartes, mais aussi de recevoir des rappels contextuels quand vous passez près d'un lieu et d'ajouter automatiquement vos cartes depuis Gmail.

Google Wallet est un portefeuille numérique particulièrement pratique, qui permet de regrouper sur son smartphone des moyens de paiement, des titres de transport ou encore des billets d'entrée au format numérique. Bientôt, il pourra aussi accueillir d'autres documents, comme une carte d'identité, un permis de conduire, ou encore des cartes de fidélité et d'abonnement. En somme, l'application est en passe de devenir un compagnon incontournable du quotidien, capable de concentrer – à l'image d'un portefeuille physique – tout un joyeux désordre. Et justement, pour aider les utilisateurs à s'y retrouver un peu mieux, Google leur permet désormais de donner des surnoms personnalisés à leurs cartes et à leurs tickets, comme on peut le voir dans les mises à jour de l'application.

Google Wallet : plus de personnalisation pour une meilleure organisation

Jusqu'à présent, les utilisateurs pouvaient seulement personnaliser les moyens de paiement. Désormais, il est également possible d'attribuer un nom à ses cartes de fidélité, à ses titres de transport et autres titres. Pour cela, il suffit d'ouvrir l'élément concerné, d'aller dans le menu à trois points en haut à droite de l'écran, et de sélectionner "Ajouter un nom personnalisé", dans la limite de 25 caractères. Le nouveau nom apparaîtra alors sous le titre de la carte sur la page d'accueil. Voilà qui devrait grandement aider à l'identification des différents éléments enregistrés, surtout lorsque plusieurs éléments proviennent de la même source.

© 9to5google

En parallèle, Google active aussi les notifications de proximité, qui avaient été annoncées lors du I/O 2025. Ainsi, lorsque l'utilisateur s'approchera d'un lieu lié à une carte enregistrée – comme une boutique ou une gare –, une notification apparaîtra sur l'écran verrouillé pour qu'il puisse y accéder rapidement, sans avoir à chercher dans son portefeuille numérique. Il est possible de définir jusqu'à dix lieux par carte, afin de personnaliser ces alertes selon leurs besoins. Google Wallet s'intègre également davantage à Gmail : les cartes de fidélité, titres de transport et billets reçus par e-mail peuvent maintenant être ajoutés automatiquement à l'application, à condition que les "fonctions intelligentes" de la messagerie soient activées.

Il est maintenant aussi possible de regrouper plusieurs cartes d'accès (badge professionnel, carte d'hôtel, d'université, etc.) partageant le même identifiant. Lorsque c'est le cas, la carte utilisée le plus récemment est mise en avant lors de la présentation devant un lecteur. Enfin, les commerçants utilisant la technologie "Smart Tap" peuvent expérimenter une fonction baptisée "Bounceback", qui invite les clients à rejoindre un programme de fidélité juste après un paiement sans contact.