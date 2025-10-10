Castle Walls : c'est la première série entièrement générée par IA, et ça fait peur

Castle Walls, la nouvelle série de la chaîne turque Ay Yapim, risque de faire du bruit à sa sortie ! Et pour cause, elle est entièrement générée par IA. Une première bande-annonce a été dévoilée, et elle laisse craindre le pire...

Si la grande majorité de l'industrie culturelle craint l'émergence de l'intelligence artificielle, les géants du divertissement sont de moins en moins réfractaires à ces technologies. Les passions déchaînées récemment par l'actrice Tilly Norwood, entièrement générée par IA, en sont le parfait exemple. Et ce n'est que le début ! Cette fois, c'est la chaîne de télévision turque Ay Yapim qui s'apprête à lancer sa première série générée par intelligence artificielle. Intitulée Castle Walls, elle se concentre sur le célèbre château d'Alamut en l'an 109, situé dans l'actuel Iran et réputé pour être imprenable. Outre les nombreuses légendes qui l'entourent, la forteresse est connue pour être le repaire de Ceux qu'on ne voit pas dans le jeu Assassin's Creed Mirage.

Castle Walls : un trailer qui fait craindre le pire

Castle Walls sera composée de trois épisodes de quinze minutes. Elle devrait être diffusée d'ici la fin de l'année à la télévision turque, mais aussi via une plateforme de streaming internationale, dont le nom est encore inconnu à l'heure actuelle. Elle a été écrite par les vétérans de la télévision turque Kerem Deren et Çisil Hazal Tenim, et produite par la chaîne Ay Yapim sous la direction de sa nouvelle filiale basée à Singapour, AI Yapim, et entièrement dédiée, comme son nom l'indique, à la création par intelligence artificielle.

Selon le communiqué, la série a été entièrement réalisée par différentes IA, dont ChatGPT "pour une amélioration rapide et un raffinement créatif" et Midjourney "pour l'exploration visuelle et l'inspiration", mais aussi le générateur vidéo Runway et le nouvel outil de génération et d'édition d'images Google Nano Banana "pour l'intégration de personnages", et Veo, Kling, ComfyUI et Topaz "pour la génération de vidéos et l'exécution cinématographique". Enfin, Runway et ElevenLabs ont été utilisés pour le doublage et les voix, "fusionnant la créativité avec l'exécution". En plus de tout cela, AI Yapim a aussi développé son propre outil de storyboard d'intelligence artificielle et "a entraîné un modèle de diffusion vidéo propriétaire, AYDNA 1.0, qui a été affiné sur le catalogue sous licence d'Ay Yapim". Un sacré mélange !

La chaîne de télévision assure que son but est de "fusionner l'imagination humaine avec l'innovation de l'intelligence artificielle pour façonner la nouvelle ère du storytelling". Reste à savoir comment la série va être accueillie. Les premières images de la bande-annonce laissent apparaître un résultat assez lisse et artificiel. Les actions sont lentes, les visages figés, et il se dégage de l'ensemble une sensation de flottement et d'étrangeté qui procurent une forte sensation de malaise. Pas sûr que cela fasse l'unanimité…