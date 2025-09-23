Cette nouvelle fonction de WhatsApp va enfin calmer les notifications de groupes

Vous croulez sous les notifications incessantes de certains groupes WhatsApp, malgré leur mise en sourdine ? La messagerie instantanée va lancer une fonction permettant de faire taire toutes les mentions, même générales.

WhatsApp est une messagerie bien pratique pour rester en contact avec sa famille, ses proches et ses amis. Néanmoins, le nombre de notifications émises par l'application au quotidien peut rapidement affoler les compteurs. Et pour peu que l'on fasse partie d'un ou de plusieurs groupes, elles peuvent devenir très envahissantes, voire stressantes, nous rappelant sans cesse à l'ordre. Alors, bien sûr, il est possible de désactiver les notifications de certaines discussions pour les mettre en sourdine, de façon temporaire ou permanente (voir notre guide pratique), mais cette technique n'est pas infaillible.

Dans les Communautés – qui permettent de créer des sous-groupes au sein de groupes –, les utilisateurs peuvent envoyer une mention @everyone (tous) afin d'interpeller l'ensemble des membres – Meta teste actuellement son intégration dans les groupes classiques. Une façon de solliciter l'attention de tout le monde, en passant outre le système de sourdine. Et autant dire qu'il y a parfois des abus... Heureusement, Meta est en train de résoudre ce problème.

Notifications de groupes WhatsApp : mettre en sourdine les interpellations intempestives

Le site spécialisé WABetaInfo a découvert, dans la version bêta 2.25.27.1 sur Android, que la maison mère de WhatsApp va bientôt donner aux utilisateurs la possibilité de ne pas recevoir cette alerte, en mettant en sourdine les mentions générales. Pour cela, il faut d'abord enclencher la sourdine entière, choisir sa durée (huit heures, une semaine ou indéfiniment), puis indiquer si l'on souhaite être notifié par les mentions – personnelles ou générales – ou non. Une fonction déjà bien connue des habitués de Discord.

© WABetaInfo

WhatsApp s'inspire directement des outils collaboratifs tels que Slack, où une utilisation trop enthousiaste des notifications de groupe peut rapidement se révéler énervante et contre-productive. Avec cette nouveauté, la messagerie de Meta donne davantage de contrôle aux utilisateurs et se rapprocher de certaines solutions davantage orientées vers le professionnel. Pour l'instant, seuls les utilisateurs participant au programme bêta sur Android peuvent en profiter, mais cette option devrait être déployée prochainement auprès du grand public.