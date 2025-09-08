Google indique enfin clairement les limites de Gemini pour chaque abonnement

Après avoir entretenu un flou volontaire autour des limites quotidiennes d'utilisation pour Gemini, Google met enfin les points sur les "i". Voici donc ce qu'il est possible de faire selon les abonnements gratuit, Pro et Ultra.

À force d'efforts de la part de Google, Gemini est parvenu à bien s'implanter dans l'écosystème de Google et, plus largement, dans la vie quotidienne des internautes. Toutefois, les limites d'utilisation pour les différents abonnements n'ont jamais été très claires pour les utilisateurs. Combien d'images est-il possible de générer par jour avec le chatbot ? Combien de questions peut-on lui poser quotidiennement avant d'être obligé de sortir son portefeuille ? Jusqu'ici, le géant du numérique se contentait de parler d'accès "limité", "élargi" ou "maximal". Il clarifie cependant enfin les choses en publiant un rapport dans son Centre d'aide, baptisé Mises à niveau et limites des applications Gemini pour les abonnés Google AI.

Abonnements à Gemini : les limites de chaque formule

Pour rappel, Google propose trois formules distinctes, permettant d'accéder à plus ou moins de fonctions et de limites d'utilisation pour son IA Gemini : l'abonnement gratuit, l'abonnement IA Pro à 21,99 euros par mois, et l'abonnement AI Ultra à 274,99 euros par mois. Notons qu'ils offrent aussi différents avantages qui n'ont rien à voir avec l'IA, comme de l'espace de stockage, l'accès à YouTube Premium ou encore des fonctions exclusives dans Google Meet, mais nous allons nous concentrer ici sur les possibilités offertes en termes d'intelligence artificielle.

© Google

La formule gratuite permet aux utilisateurs de profiter de 5 requêtes (des prompts dans le jargon) par jour avec Gemini 2.5 Pro, le dernier modèle de langage de Google (et le plus puissant), 100 images générées par jour et 20 synthèses audio quotidiennes. En revanche, l'usage via le modèle 2.5 Flash est illimité, ce qui est en général largement suffisant pour la plupart des usages des particuliers. Enfin, les usagers ne payant pas peuvent générer au maximum 5 rapports de Recherche approfondie (Deep Research) par mois avec Gemini 2.5 Flash.

Ceux qui souhaitent profiter d'un usage plus intensif de l'IA peuvent souscrire à l'offre Pro, qui donne accès à 100 requêtes quotidiennes, 1 000 images par jour et 20 rapports par jour avec le modèle 2.5 Pro, ainsi que 20 résumés audio par jour et la génération 3 vidéos avec Veo 3 Fast (Preview). Les utilisateurs peuvent également profiter d'un accès "limité" aux actions programmées de Gemini 2.5 Deep Think et d'un accès prioritaire aux nouvelles fonctions.

Enfin, le dernier niveau d'abonnement donne accès à 500 prompts avec Gemini 2.5 Pro, 200 rapports Deep Research, 1 000 images et 5 vidéos avec Veo 3 par jour. Les utilisateurs peuvent également recourir à Deep Think avec 10 prompts quotidiens. Là encore, ils ont droit à un accès prioritaire aux nouvelles fonctions. Notons que certains outils comme Canvas, Gems ou Storybook ne sont pas listés, Google se contentant d'indiquer qu'ils sont sous un régime "d'accès général" (c'est-à-dire qu'ils possèdent des limites). Mais, compte tenu de la rapidité des évolutions de l'IA, les entreprises du numérique s'étant lancées dans une véritable course à l'innovation, il est tout à fait possible que les modèles et les limites pour chaque abonnement changent par la suite.