Lens Live : Amazon concurrence Google Lens avec un nouvel outil de reconnaissance d'images

Pour faciliter la recherche de produits, et faciliter les achats sur sa boutique en ligne, Amazon vient de lancer Lens Live, un outil de reconnaissance d'images comparable à Google Lens, mais avec une orientation shopping.

Après Google, qui a peaufiné sa fonction à plusieurs reprises depuis sa sortie en 2017, c'est au tour d'Amazon d'optimiser son application de reconnaissance d'images. En effet, la multinationale américaine fondée par Jeff Bezos a annoncé que son service Amazon Lens, qui permettait de rechercher un produit sur le site à partir d'une photo prise par un smartphone, allait évoluer.

Grâce à la nouvelle mise à jour, qui a pour l'instant été déployée aux États-Unis sur l'application mobile iOS, l'application n'a plus besoin que les utilisateurs prennent un cliché pour effectuer une recherche. Désormais, il suffit d'ouvrir l'appareil photo disponible sur la plateforme pour scanner les articles en live et ainsi recevoir des informations sur les produits correspondants. Une option beaucoup plus intuitive, baptisée Lens Live, qui fonctionne grâce à Rufus, l'intelligence artificielle du géant du commerce en ligne.

Amazon Lens Live : un outil pour inciter à acheter

Avec cette nouvelle fonction, Amazon a un objectif bien précis en tête : transformer toutes les sessions shopping de ses utilisateurs en opportunité commerciale. En effet, lorsque vous vous rendez dans un magasin pour acheter des produits, vous pouvez scanner tous les articles qui vous intéressent et comparer leur prix et leurs performances avec des produits similaires en seulement quelques secondes. Lens Live "utilise un modèle de détection d'objets par vision par ordinateur précis et léger, fonctionnant sur l'appareil, pour identifier les produits en temps réel lorsque les clients parcourent les scènes avec leurs caméras ou se concentrent sur des articles spécifiques", a annoncé Amazon dans un communiqué.

© Amazon

Pour utiliser l'option, rien de plus simple : il faut ouvrir l'application mobile Amazon et cliquer sur l'appareil photo Amazon Lens. Il ne vous reste plus qu'à pointer l'objectif de votre téléphone vers un objet pour commencer le scan. Dès que l'opération est terminée, les produits correspondants seront affichés dans un carrousel situé en bas de l'écran. Vous pouvez ainsi faire défiler les articles afin de connaître leurs informations. En effet, l'IA Rufus vous transmettra les caractéristiques principales et les avantages de chacun des articles présentés.

Vous pouvez également poser des questions au chatbot pour lui demander des informations supplémentaires ou même l'inviter à vous partager des avis publiés par d'autres acheteurs. Si un ou plusieurs produits proposés dans le carrousel vous plaisent, vous pouvez directement les ajouter dans votre panier en cliquant sur le bouton "+". Pour l'instant, la fonction n'est disponible que sur l'application mobile iOS aux États-Unis, mais elle devrait arriver dans les prochains mois sur Android et surtout… à l'international.