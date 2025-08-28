Google Téléphone fait sa révolution : voici tout ce qui change dans l'appli Android

Avec la sortie d'Android 16 et des Pixel 10, Google Téléphone a droit à une refonte en profondeur. L'application Android se dote donc d'une interface remaniée et de nouvelles fonctions qui risquent de bousculer les habitudes.

À l'occasion du lancement de ses Pixel 10, Google opère progressivement une transformation en profondeur du design de son système d'exploitation avec le déploiement d'Android 16, dans le but d'uniformiser et de moderniser l'ensemble de ses applications. Pour cela, l'entreprise leur applique progressivement la nouvelle charte visuelle Material 3 Expressive, tout en ajoutant quelques fonctions bienvenues. Gmail, Photos ou encore Messages y ont déjà eu droit. C'est à présent au tour de Google Téléphone, installé par défaut sur les smartphones Android, d'en profiter. Au programme, nous avons droit à une nouvelle interface, à l'ajout de contacts favoris, à une nouvelle manière de décrocher et, plus récemment, à des "cartes d'appels".

Google Téléphone : refonte de l'interface et cartes d'appel

Début août, Google a déployé une nouvelle interface pour son application Téléphone. Désormais, vous pouvez ajouter des contacts en favoris afin de pouvoir les appeler ou leur envoyer un message sans avoir à chercher longuement dans votre carnet d'adresses. De plus, le menu supérieur vous permet de filtrer les appels selon leur type : tous les appels, appels manqués, contacts seulement, spams et non-spams.

Faisant suite à des tests réalisés au mois de juin, les photos de contact apparaissent maintenant lors des appels dans une forme arrondie et ondulée, reprenant l'identité visuelle de Material 3 Express, et sont davantage mises en avant. Depuis peu, les boutons (Clavier, Couper micro, Haut-parleur, Plus) prennent quant à eux la forme de pilule plus grandes et arrondies, tandis que le bouton pour raccrocher se transforme en une imposante pilule d'un rouge vif, presque agressif et impossible à manquer. Autant dire que cet affichage surprend la première fois !

L'application permet aussi de choisir le geste à effectuer pour répondre à un appel entrant parmi deux possibilités. La première, baptisée "Appui simple", comprend deux boutons distincts, "Répondre" et "Refuser", sur lesquels il suffit d'appuyer pour recevoir ou raccrocher un appel entrant. La seconde, "Balayage horizontal", ajoute un curseur en forme de pilule à l'écran d'appel entrant. Il suffit de faire un balayage vers la droite pour décrocher, ou vers la gauche pour rejeter l'appel. Là encore, l'interface est épurée, avec des éléments en forme de pilule. Il suffit de se rendre dans les paramètres de l'application pour indiquer votre préférence.

Enfin, dernière nouveauté qui vient tout juste d'arriver : les "cartes d'appel personnalisées", qui permettent de personnaliser l'affichage des contacts lorsqu'ils vous appellent. Pour chacun d'entre eux, vous pouvez désormais choisir d'afficher en arrière-plan une photo prise à l'instant, une image de votre galerie ou encore un cliché stocké dans Google Photos. L'outil offre aussi quelques réglages simples, comme le recadrage et la personnalisation du nom avec plusieurs polices et couleurs. Une fois définie, cette carte s'affiche en plein écran lorsque le contact vous appelle ou durant la conversation, juste au-dessus de la zone de contrôle de l'appel. Notons que cette personnalisation est strictement locale. Cette nouveauté est actuellement en cours de déploiement.