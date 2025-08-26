Gemini peut désormais retoucher vos photos sur une simple consigne

Gemini, l'IA de Google, accueille un nouvel éditeur d'images. Vous pouvez maintenant modifier des photos à l'aide de simples prompts, sans effectuer aucune manipulation complexe. Et le résultat a l'air impressionnant !

Gemini, l'intelligence artificielle de Google, nous a déjà pleinement démontré ses capacités en ce qui concerne la génération et la retouche d'image. En effet, l'IA peut depuis un moment maintenant de générer des visuels à partir d'une simple demande textuelle en quelques secondes seulement, et les résultats sont plus que bluffants. Elle peut également modifier une photo que l'utilisateur lui soumet, même si le résultat n'est pas toujours au rendez-vous. Mais ça, c'était avant. Le géant du numérique vient de franchir un cap en améliorant significativement sa fonction d'édition d'image, comme il l'annonce dans un billet de blog. De quoi concurrencer sérieusement Photoshop !

Gemini 2.5 Flash Image : des retouches sans déformer les visages

La nouvelle fonction de Gemini vient pousser l'édition d'images beaucoup plus loin. Il suffit de téléverser une ou plusieurs photos et de décrire ce que l'on souhaite pour que Gemini s'exécute, tout en maintenant fidèlement l'apparence des sujets, qu'il s'agisse de leur visage, de leur style vestimentaire, etc. "Téléchargez la photo d'une personne ou d'un animal, et notre modèle conservera son apparence à chaque image, même si vous le/la placez dans de nouveaux scénarios. Essayez de vous mettre dans différentes tenues ou professions, ou imaginez à quoi vous ressembleriez dans une décennie, tout en restant fidèle à vous-même", annonce avec fierté Google.

© Google

Il est également possible d'utiliser l'IA pour imaginer une nouvelle décoration dans une pièce vide, ou encore combiner le style d'une photo avec celui d'une autre. Autres possibilités : changer l'arrière-plan, supprimer un élément, restaurer des images décolorées, changer la position du sujet, appliquer des motifs spécifiques... Il est même possible d'enchaîner plusieurs modifications sans repartir de zéro, puisque Gemini se souvient de sa dernière génération et ne va pas détériorer la qualité à chaque prompt, ou encore de générer plusieurs images à partir d'une seule invite pour explorer différentes pistes créatives. Google insiste bien sur la fidélité de reproduction des visages, un point clé lors de l'édition de photo. En somme, la nouvelle intelligence artificielle de Google offre des résultats très convaincants, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un logiciel de traitement d'images.

Pour réaliser cette prouesse, Google ne s'appuie pas sur le modèle Imagen, comme c'était le cas jusqu'ici, mais sur un nouveau baptisé Gemini 2.5 Flash Image – où "nano-banana" en interne –, qui combine génération et retouche dans une seule et même interface. L'entreprise précise que, pour plus de transparence, chaque image retouchée comporte un filigrane visible ainsi qu'un invisible appelé SynthID, afin de bien signifier que le contenu a été retouché par une IA.

© Google

Ce nouvel outil est disponible dès ce 26 août à l'échelle mondiale dans l'application Gemini, l'API Gemini et Google AI Studio. Et, la bonne nouvelle, c'est que les utilisateurs payants comme gratuits peuvent en profiter – même s'il faudra sûrement s'attendre à un système de quota.