Le gestionnaire de mots de passe de Google a (enfin) droit à sa propre appli

Pour faciliter l'accès à son gestionnaire de mots de passe depuis un smartphone, Google sort une application Android dédiée. Voilà qui promet un gain de temps considérable !

Le mercredi 20 août se tenait la conférence Made by Google, l'occasion pour l'entreprise de dévoiler ses tous nouveaux produits, dont ses Pixel 10, et de mettre en avant l'intégration de Gemini dans Google Home, remplaçant ainsi ce bon vieux Google Assistant (voir notre article). Mais, au même moment, elle lançait en catimini une nouvelle application Android, téléchargeable depuis le Play Store. Si Google n'a pas vraiment communiqué à son sujet, elle se présente tout de même comme une solution particulièrement attendue par de nombreux utilisateurs.

Gestionnaire de mots de passe Google : un raccourci dans une appli

Avec la multiplication des services, on se retrouve avec une tonne de mots de passe à mémoriser, étant donné que, pour éviter de voir ses comptes piratés, il est absolument nécessaire d'utiliser des codes forts et uniques. Aussi, un gestionnaire de mots de passe peut se révéler fort utile pour retenir tous ces précieux sésames. Et justement, Google en propose un, baptisé Password Manager. Intégré par défaut dans le navigateur Chrome et dans les smartphones Android, il mémorise et remplit automatiquement les identifiants, tout en les synchronisant entre les différents appareils connectés à un même compte Google.

© Google

Le problème, c'est que, pour accéder au gestionnaire depuis son smartphone, il faut aller fouiller dans les paramètres de son compte Google (Paramètres > Compte Google > Sécurité > Gestionnaire de mots de passe), ce qui n'est pas forcément très intuitif et fait perdre du temps. Bien sûr, il est tout à fait possible de créer manuellement un raccourci, mais cela génère une double icône sur l'écran d'accueil. Ce n'est donc pas la solution idéale.

C'est là que la nouvelle application entre en jeu. Il ne s'agit pas d'un nouveau service indépendant, mais d'un accès direct au gestionnaire déjà intégré à Android. Pour faire simple, cette appli agit comme un raccourci et permet, à partir d'un tapotement de doigt, d'accéder à ses identifiants et les gérer sans avoir à fouiller dans les menus du système. De quoi gagner un temps non négligeable !