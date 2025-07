Edge intègre un mode Copilot, pour que l'IA navigue à votre place

Microsoft ajoute un mode Copilot dans son navigateur Edge. Avec lui, l'IA devient proactive et peut fouiner dans vos onglets pour réaliser les tâches à votre place. Une automatisation de la navigation qui passe au niveau supérieur…

Le lancement de ChatGPT fin 2022 a profondément secoué le monde de la tech. Depuis, toutes les entreprises misent sur elle pour gagner en popularité et l'intègrent dans leurs appareils et leurs services. Microsoft avait ouvert le bal avec Bing Chat, suivi de Microsoft Copilot, tandis que Google se jetait lui aussi à corps perdu dans la bataille avec Gemini. Tous deux ont bien évidemment été incorporés dans les navigateurs Web de leurs entreprises respectives.

Mais Microsoft ne compte pas s'arrêter là. En effet, la firme de Redmond a lancé le 28 juillet un "mode Copilot", présenté comme expérimental, sur son navigateur Edge, comme elle l'annonce dans son billet de blog. Lorsqu'il est activé, il permet à l'utilisateur de profiter de nouvelles fonctions alimentées à l'IA, offrant ni plus ni moins qu'"une nouvelle façon de naviguer sur le Web", pour reprendre les mots de l'entreprise.

Mode Copilot : une IA proactive et omnipotente

Concrètement, le mode Copilot prend la forme d'une interface épurée avec une zone de saisie qui permet de combiner la navigation Web, la recherche et les interactions conversationnelles avec l'IA. Accessible à tout moment par un volet latéral, répondant aux demandes textuelles ou vocales, l'assistant peut faire tout un tas de choses sans jamais avoir à quitter l'onglet en cours.

Copilot peut notamment effectuer des "actions". Si l'utilisateur l'y autorise, il peut accéder au contenu de l'ensemble des onglets ouverts pour répondre à ses questions, lui apporter des précisions, et même comparer des informations. Par exemple, si l'internaute cherche une location pour les vacances, l'assistant virtuel peut comparer les différentes annonces ouvertes afin de lui indiquer celle qui correspond le mieux à ses besoins (proche de la plage, avec une cuisine ouverte, etc.). Le but est de permettre à l'utilisateur de gagner du temps, en évitant les allers-retours entre les onglets.

© Microsoft

Il sera également possible, très bientôt, de permettre à Copilot d'accéder à des informations contextuelles supplémentaires, comme l'historique de navigation et les mots de passe sauvegardés, afin de lui permettre d'exécuter les actions à la place de l'utilisateur, comme réserver une table dans un restaurant ou effectuer des achats en ligne. Forcément, cela nécessite de donner accès à l'IA à des données extrêmement sensibles, mais l'entreprise promet qu'elles seront "protégées par les règles de confidentialité de Microsoft". Ça vaut ce que ça vaut…

Enfin, Copilot sera également capable, par la suite, d'organiser la navigation Web en "parcours thématiques utiles", en permettant à l'internaute de reprendre ses recherches là où il s'était arrêté, en s'appuyant sur l'historique pour le guider et en lui proposant une feuille de route pour réaliser un projet. Si, par exemple, il cherche à créer une entreprise en ligne, le mode Copilot le saura et pourra lui proposer des informations pertinentes, comme des tutoriels à regarder pour explorer différentes méthodes de création de sites Web.

Copilot dans Edge : vers une mutation des navigateurs Web

Pour le moment, le mode Copilot est proposé gratuitement sur PC et Mac, mais uniquement "pour une durée limitée" – Microsoft l'inclura sans doute par la suite dans son abonnement Copilot Pro. Pour l'activer, il faut s'assurer d'avoir la dernière version de Edge, puis de se rendre dans les paramètres – via les trois points horizontaux – et d'aller dans l'onglet "Innovations de l'IA".

Avec son mode Copilot, Microsoft se place directement en concurrence avec la nouvelle génération de navigateurs pilotés par l'intelligence artificielle, comme Opera Neon, le navigateur de Perplexity Comet et Dia de The Browser Company – OpenAI, le papa de ChatGPT, s'apprêterait à en faire de même –, qui sont destinés à remplacer la navigation traditionnelle par une IA agentique capable de penser et d'agir au nom des utilisateurs (voir notre article).

Tout cela nous amène inévitablement à nous interroger sur la place d'un internaute de plus en plus assisté qui risque d'évoluer dans un environnement de plus en plus automatisé. Car, à mesure que des outils comme le mode Copilot prennent en charge nos recherches, nos formulations, nos résumés, nos prises de notes et même nos décisions, une question émerge : à quel moment cessons-nous de penser, pour simplement consommer ce que l'algorithme a pensé pour nous ? Car, lorsque l'IA devient proactive, en nous assistant toujours plus, la frontière entre aide et influence devient floue. L'outil n'est plus neutre : il oriente, filtre, hiérarchise selon des critères opaques. Et, à terme, ce n'est plus seulement notre confort numérique qui est en jeu, mais notre liberté cognitive.