Tea : cette nouvelle appli permet aux femmes de noter leurs dates

L'application Tea fait un malheur ! Son principe : permettre aux femmes de noter leurs rendez-vous amoureux pour d'indiquer aux autres si le partenaire est fiable. Un TripAdvisor du dating qui interroge, entre sécurité et dérives…

Les applications de rencontres peuvent déclencher des papillons dans le ventre, mais aussi se transformer en cauchemars. Avec la multiplication des faux comptes d'escrocs qui simulent des sentiments amoureux pour soutirer de l'argent à leurs proies, les hommes qui se révèlent violents, les personnes qui sont en réalité mariées ou tout simplement celles qui ont des comportements bien toxiques, les utilisatrices peuvent être réticentes à entrer en contact avec des inconnus ! Et les plateformes ont beau mettre en place des outils de vérification et de modération pour garantir des relations les plus sécurisées possibles, le problème est loin d'être réglé.

C'est là qu'intervient Tea, une application mobile disponible sur le Play Store et l'App Store américain, qui connaît un véritable succès en ce moment. Son principe est simple : permettre aux femmes d'évaluer leurs rencontres amoureuses de manière anonyme afin de signaler aux autres les hommes problématiques, et ainsi leur éviter de perdre leur temps avec eux ou, pire, de se mettre en danger en les fréquentant. Une façon de rendre le dating plus sécurisé, mais qui fait craindre des dérives aux principaux intéressés.

Tea : le guide pour des rencontres en ligne sûres

Comme le rapporte Business Insider, Tea a été créée en 2023 par Sean Cook, un entrepreneur qui a été "témoin de l'expérience terrifiante de sa mère avec les rencontres en ligne - non seulement en étant victime de catfishing [une cyberimposture, ndlr], mais en interagissant sans le savoir avec des hommes qui avaient un casier judiciaire".

© Tea

La plateforme se présente sous la forme d'un fil d'actualité affichant des photos d'hommes, publiées par des utilisatrices anonymes sous pseudonyme. Dans certaines publications, les femmes demandent du "tea" (c'est-à-dire des potins) sur la personne qui les intéresse actuellement ou détaillent leurs dernières rencontres, en prenant soin de donner leur avis sur leurs partenaires éphémères. Les utilisatrices peuvent alors réagir avec des drapeaux verts (les green flags) si la personne ne présente aucun danger, ou des drapeaux rouges (les fameux red flags) s'il faut la fuir absolument. Elles peuvent également commenter la publication.

Cela donne des échanges comme "C'est un catfish ! On a matché sur Hinge et il ne m'a jamais rien proposé. Alors j'ai utilisé Tea et j'ai vu qu'il utilisait une photo d'un influenceur", "Il est vraiment manipulateur et narcissique. Il parle toujours à une de ses ex qu'il n'arrive pas à oublier. les filles, fuyez", ou encore "On a bu un verre, il était très prévenant donc rien à signaler. C'était un amour". Un vrai TripAdvisor des rencontres en ligne en somme !

Les utilisatrices de la formule gratuite sont limitées à cinq recherches par mois, après quoi il faut inviter des amies à rejoindre l'application ou payer un abonnement à 15 dollars par mois. Ce dernier donne accès à d'autres fonctions, comme la vérification des antécédents, la recherche de numéros de téléphone et la recherche d'images inversées. L'entreprise précise que 10 % des bénéfices de Tea sont reversés à la National Domestic Violence Hotline.

Tea : les principaux intéressés peuvent s'inquiéter

Tea permet aux femmes qui pratiquent les rencontres en ligne de savoir où elles mettent les pieds, en évitant les hommes violents, ayant des casiers judiciaires ou étant déjà mariés notamment. Un espace de sororité qui leur permet de mettre davantage de barrières, de reconnaître les mauvais signes dans le comportement de leur date, ou encore d'éviter d'être dupées, si l'on en croit les avis sur les réseaux sociaux. Si le principe est tout à fait louable, certaines personnes n'ont pas manqué de rapidement pointer du doigt les dérives qui pourraient rapidement survenir (ou qui surviennent déjà).

Le caractère anonyme de la plateforme peut en effet être propice à la diffusion de fausses informations, notamment à des fins de vengeance. Ainsi, sur Reddit, plusieurs hommes affirment avoir été accusés d'infidélité alors qu'ils étaient déjà divorcés, ou avoir reçu un red flag simplement parce qu'ils n'avaient pas donné suite au rendez-vous.

La question de la confidentialité des données personnelles de ces messieurs est également un sujet de préoccupation. S'il est impossible de prendre des captures d'écran, certaines informations personnelles, comme le prénom, l'adresse, la photo ou encore le numéro de téléphone, sont parfois partagées sans l'autorisation des personnes concernées. Et malheureusement, le problème risque d'empirer puisqu'une application jumelle, Teaborn, n'a pas tardé à voir le jour, permettant aux hommes de noter les femmes après un rendez-vous. Et là aussi, elle rencontre du succès, se classant déjà 11e des applications les plus téléchargées sur l'App Store aux É tats-Unis.