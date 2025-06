Sites X : Pornhub, YouPorn et Redtube sont de nouveau accessibles en France

Bloqués par leur gestionnaire pour protester contre le système de vérification d'âge, les sites pornographiques Pornhub, YouPorn et Redtube sont de nouveau disponibles en France. La bataille continue !

Le feuilleton des sites pornographiques connaît un nouveau rebondissement ! Depuis le 4 juin, l'accès à Pornhub, YouPorn et Redtube est restreint en France, poussant les adeptes de plaisirs numériques à ruser avec des solutions comme les VPN ou le changement de DNS pour satisfaire leurs envies (voir notre article). Inutile de dire que la nouvelle a déclenché une vague d'émotion sur les réseaux sociaux, où certains ont eu l'impression de perdre un repère essentiel de leur quotidien ! Résultat : les fournisseurs de VPN ont vu leur popularité exploser. Bonne nouvelle pour ceux qui n'auraient pas envie de passer par ce type de détours : les plateformes viennent finalement d'être réactivées sur notre territoire par leur propriétaire ce vendredi 20 juin.

Sites X : une lutte de longue date entre politique et juridique

La décision d'Aylo (anciennement MindGeek), propriétaire des célèbres plateformes, faisait initialement suite à l'entrée en vigueur de nouvelles régulations imposant une vérification d'âge stricte pour empêcher l'accès des mineurs aux contenus pour adultes. Plutôt que de se plier aux exigences du Gouvernement, l'entreprise avait préféré couper l'accès en France, anticipant les sanctions qui ne manqueraient pas de tomber. Mais alors que l'on craignait que cinq autres sites X, dans le collimateur du régulateur du numérique, ne soient eux aussi bloqués, la situation a pris un tournant inattendu.

En effet, la justice française, saisie par la société Hammy Media (propriétaire de Xhamster), a décidé, le 16 juin dernier, de suspendre l'arrêté imposant aux plateformes pornographiques situées dans l'Union européenne de vérifier l'âge de leurs utilisateurs. Le tribunal administratif de Paris, a jugé en référé que l'arrêté soulevait un "doute sérieux" quant à sa compatibilité avec le droit européen, notamment sur la libre prestation de services et la protection des données personnelles. Aussi, l'obligation de vérification est suspendue jusqu'à un jugement sur le fond. Une décision qui relance un affrontement juridique et politique majeur entre l'industrie de la pornographie, les autorités françaises, la justice et les défenseurs de la protection des mineurs.

En tout cas, Aylo est ravi de cette nouvelle, estimant qu'elle "offre l'occasion de reconsidérer des approches plus efficaces". La fameuse fenêtre pop-up "Avez-vous plus de 18 ans" est donc de retour, et le géant du porno. Le géant du X appelle désormais les autorités à comprendre que "les contenus pour adultes existent sur des centaines de milliers de sites Internet, et pas seulement sur les 17 désignés par l'arrêté ministériel du 26 février 2025". De son côté, le Gouvernement, par la voix de la ministre chargée du Numérique Clara Chappaz, a annoncé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans le but de rétablir l'obligation de contrôle d'âge.