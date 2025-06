Sur Google Chrome, vous pouvez enfin copier et rechercher du texte dans les PDF scannés

Google Chrome améliore son lecteur de PDF, notamment pour les documents scannés. Vous pouvez désormais copier du texte dedans, mais aussi en rechercher. Voilà qui change la donne !

Si vous utilisez Chrome, le navigateur Web de Google, l'entreprise vient de vous ôter une sacrée épine du pied ! Jusqu'ici, lorsque vous ouvriez un document au format PDF – pour Portable Document Format, ou format de document portable –, il y avait toujours une chance que le document original ait été scanné et non créé numériquement. Et alors, dans ce cas, bonne chance ! Cela signifiait que vous ne pouviez ni copier de texte, ni effectuer de recherche, tout étant considéré comme une simple photo. Autant ce n'était pas très grave pour un document de deux ou trois pages, mais quand vous cherchiez quelque chose de bien précis dans un fichier d'une centaine de pages, c'était une autre histoire ! C'était encore pire pour les personnes malvoyantes, car il était alors impossible d'activer la lecture à haute voix.

Mais ce temps est révolu ! À l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'accessibilité numérique, qui a eu lieu en mai dernier, Google a déployé en toute discrétion deux nouvelles fonctions permettant de copier du texte sur les documents scannés au format PDF, mais aussi d'y lancer une recherche. Voilà qui va vous simplifier grandement la vie !

© Google

PDF dans Google Chrome : deux nouvelles fonctions et un zoom corrigé

Avec la dernière mise à jour, qui est en cours de déploiement auprès de tous les utilisateurs sur ordinateur, comme l'a remarqué 9to5google, Chrome est désormais capable d'appliquer automatiquement la reconnaissance optique sur les PDF scannés. Le texte peut donc être surligné, copié, recherché et même lu à voix haute par l'appareil. Tout fonctionne comme pour les documents PDF nativement numériques, y compris les raccourcis Ctrl+C, Ctrl+V et Ctrl+F. Google vient combler ici un vrai manque, qui était d'autant plus étonnant que la firme possédait déjà les technologies nécessaires à l’exécution de ces fonctions, notamment avec Google Lens.

L'entreprise en a également profité pour améliorer le zoom pour les PDF sur Android. Jusqu'ici, le zoom du navigateur Web déformait l'agencement de la page, entachant parfois sa lisibilité. Il affectait également les éléments de mise en page, ce qui compliquait la navigation. Le zoom sur Android fonctionne à présent comme sur ordinateur, sans affecter le reste de l'ensemble du document. Une excellente nouvelle !