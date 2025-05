Google Wallet améliore sa sécurité au détriment du confort (mais ça vaut le coup)

Le portefeuille numérique de Google a décidé de renforcer sa sécurité en étendant la fonction "Vérifier que bien c'est vous" à l'ensemble de l'application, et plus seulement aux paiements. Une petite contrainte, mais bien rassurante.

Google Wallet est un portefeuille numérique fort pratique, qui permet de conserver sur son téléphone des moyens de paiement, des titres de transport ou encore des billets d'entrée au format numérique. Bientôt, il pourra aussi héberger d'autres types de documents, comme une carte d'identité, un permis de conduire, ou encore des cartes de fidélité et d'abonnement – il prend d'ailleurs déjà en charge les passeports pour certains vols intérieurs aux États-Unis. Autant dire que l'application peut vite devenir un élément indispensable du quotidien et, au même titre qu'un portefeuille physique, contenir tout un joyeux bazar – mais un bazar organisé ! Pour protéger toutes ces données personnelles – et sensibles –, Google a annoncé de nouvelles mesures de sécurité, comme le rapporte 9to5google.

Google Wallet : une mesure d'authentification généralisée

Jusqu'à présent, l'application demandait à l'utilisateur, s'il souhaitait effectuer un paiement plus de trois minutes après le déverrouillage du téléphone, de s'authentifier à nouveau en tapant son code PIN ou son mot de passe, en dessinant son schéma sur l'écran du smartphone ou en scannant son empreinte digitale. Une mesure qui pouvait agacer, mais pourtant nécessaire à la sécurité.

L’ancien affichage de vérification d’identité de Google Wallet. © 9to5google

Google a décidé d'en rajouter une couche en ne limitant plus uniquement cette vérification à Google Pay. Désormais, dans la version 25.18 du service, c'est toute la page d'accueil qui est automatiquement verrouillée après trois minutes de délai. Il n'est alors tout simplement plus possible d'utiliser l'application. Google affiche alors un écran d'accueil avec le logo Wallet en haut et une fenêtre "Vérifiez votre identité" pour s'authentifier. Pour l'instant, cette nouvelle mesure n'est disponible que sur les téléphones Google Pixel et Samsung Galaxy, mais elle devrait sûrement être étendue par la suite aux smartphones des autres constructeurs.

Certains utilisateurs pourraient trouver qu'il n'est pas nécessaire d'exiger un déverrouillage pour quelque chose d'aussi banal que des cartes de fidélité ou des cartes de transport mais, compte tenu du fait que les portefeuilles numériques contiennent de plus en plus de données, Google a estimé que restreindre l'accès à ces éléments est aussi important que de sécuriser un paiement. Et c'est tant mieux !