QuelProduit : l'appli de l'UFC-Que Choisir pour acheter écoresponsable fait peau neuve

L'UFC-Que Choisir rafraîchit son appli QuelProduit, qui permet de décrypter la composition des produits alimentaires, cosmétiques et ménagers. Un bon outil pour connaître leur impact réel sur notre santé et sur l'environnement.

Les consommateurs accordent une attention croissante à leur alimentation, à leur santé et aux conséquences écologiques de leurs choix. Avec les scandales sanitaires successifs, ils réalisent peu à peu que les industriels ne jouent pas toujours la carte de la transparence sur la composition ou les procédés de fabrication de leurs produits, et que le bien-être des consommateurs et celui de la planète passent souvent après les impératifs économiques. C'est dans ce contexte que les applications de scan, comme Yuka, trouvent tout leur intérêt.

L'association de consommateurs UFC-Que Choisir a elle aussi lancé, en 2022 sa propre application, baptisée QuelProduit – vous pouvez la télécharger ici. Disponible gratuitement sur Android et iOS – et sans aucune publicité, bien évidemment ! –, elle décrypte les étiquettes des aliments, mais aussi celles des produits cosmétiques et ménagers, en prenant en compte leur impact sur notre santé et l'environnement. Le but est d'aider l'utilisateur à comprendre la liste d'ingrédients présents sur chaque produit et de l'amener à changer ses habitudes de consommation. Pour son 6e anniversaire, l'application a le droit à une nouvelle version.

QuelProduit : une appli pour connaître l'impact de ce que l'on consomme

Le principe de l'application est toujours le même : lorsque l'utilisateur fait ses courses, il scanne le code-barres des produits alimentaires, cosmétiques et ménagers avec son smartphone, et QuelProduit s'occupe de décrypter leurs étiquettes afin d'indiquer le niveau de risque pour la santé, mais aussi pour l'environnement, grâce à un code couleur. Pour cela, elle s'appuie sur une base de données comprenant déjà 240 000 produits cosmétiques, 200 000 produits alimentaires et 13 000 produits ménagers.

Les produits alimentaires sont évalués en tenant compte de la qualité nutritionnelle du produit – le fameux Nutri-Score - et de la présence d'additifs. Les produits cosmétiques, eux, sont évalués en fonction de la présence ou de l'absence de substances susceptibles d'être dangereuses – cancérigènes ou allergènes par exemple. Enfin, les produits ménagers sont évalués en fonction du niveau de danger pour la santé des substances présentes dans leur composition et de leurs conditions d'utilisation.

© UFC-Que Choisir

En plus de leur impact sur la santé des consommateurs, l'application évalue également l'impact environnemental des produits, par le biais de deux types de notations. Le premier, le Planet-Score, concerne les produits alimentaires et est basé sur les pesticides, la biodiversité, le climat et, le cas échéant, l'élevage. Le second concerne les produits cosmétiques et ménagers, et détermine le niveau de risque pour l'environnement aquatique – où finissent par atterrir tous les déchets – des substances.

© UFC-Que Choisir

QuelProduit : une interface plus ergonomique

L'association a revu l'interface de QuelProduit afin de la rendre plus moderne, plus épurée, plus complète et plus compréhensible. Désormais, lorsque l'on scanne un produit alimentaire, l'application affiche sa notation via un code couleur, un menu pour naviguer entre l'impact sur la santé, la liste des additifs et la note environnementale, ainsi que le Nutri-score. Il est alors possible d'accéder à la liste complète des ingrédients, au détail des additifs (avec la classification et le commentaire de l'UFC-Que Choisir pour chacun), aux produits alternatifs les mieux notés, ainsi qu'à des informations sur la méthode de notation.

© UFC-Que Choisir

Pour les produits cosmétiques et ménagers, l'application affiche le risque global d'utilisation du produit ainsi que le risque par profil (tout-petits, femmes enceintes, enfants & ados, adultes), la liste des ingrédients, la note environnementale et les alternatives les mieux notées. Pour chaque produit, un bouton permet de signaler ceux problématique afin de renforcer la pression sur les industriels et les autorités.

© UFC-Que Choisir

C'est l'occasion de rappeler que ce n'est pas parce qu'on achète une grande marque que cela garantit la qualité du produit. Heureusement, certaines marques prouvent qu'il est tout à fait possible de se passer de substances dangereuses, et c'est pourquoi il vaut mieux les choisir afin d'inviter les autres industriels à suivre leurs traces et à s'améliorer. Au final, l'argent est le seul argument qui compte vraiment pour les industriels, et c'est nous qui le détenons.