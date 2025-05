Google Agenda simplifie la prise de rendez-vous sur smartphone

Google Agenda a droit à une petite mise à jour bien pratique pour la planification de rendez-vous. Désormais, il est possible de créer un événement plus rapidement via un carrousel des différents agendas.

Depuis son lancement il y a quatorze ans, Google Agenda n'a cessé de se perfectionner pour offrir aujourd'hui une solution de gestion des calendriers à la fois simple et complète, plébiscitée par des millions d'utilisateurs. En quelques tapotements, il est possible de créer facilement des agendas personnalisés regroupant rendez-vous professionnels, événements familiaux incontournables, anniversaires à ne pas oublier, et bien plus encore. Et pour couronner le tout, ces agendas peuvent être partagés en toute simplicité avec ses contacts. Ça tombe bien, une discrète mise à jour vient apporter une meilleure vue d'ensemble dans Google Agenda sur Android, ce qui facilite la création d'événements.

Ancienne interface © Android Authority

Google Agenda : une création d'événements plus rapide

Jusqu'à présent, il fallait naviguer dans un menu distinct – accessible en sélectionnant votre compte – pour sélectionner un sous-agenda autre que celui par défaut "Événements". Une manipulation longue et compliquée pour les utilisateurs qui doivent jongler entre plusieurs agendas (personnel, professionnel, associatif, etc.). Comme le rapporte Android Authority, la nouvelle interface affiche désormais un carrousel horizontal de tous les agendas directement sur l'écran de création d'événements, ce qui permet de gagner du temps. De plus, l'application mémorise automatiquement le dernier calendrier utilisé et le met automatiquement en surbrillance au prochain ajout d'événement.

Ancienne interface © Android Authority

Pour profiter de cette nouveauté, il suffit de mettre à jour l'application Google Agenda dans le Play Store. La nouvelle interface est accessible pour les utilisateurs disposant de la version 2025.16.0 ou supérieure. Notons que ce changement concerne seulement le choix du calendrier lors de la création d'un événement. Le processus de changement de compte Google, quant à lui, reste le même : il faut donc toujours appuyer sur l'adresse mail ou la flèche attenante.