On peut maintenant stocker la carte grise dans un smartphone avec France Identité

La carte grise peut dès à présent être stockée sur smartphone, aux côtés de la carte d'identité, de la carte Vitale et du permis de conduire grâce à la version bêta de l'appli France Identité. De quoi avoir un vrai portefeuille numérique !

Comme promis, le Gouvernement continue sa numérisation des services publics. Après la carte d'identité numérique, la carte Vitale et le permis de conduire numérique, c'est au tour du certificat d'immatriculation numérique d'arriver dans France Identité ! En effet, depuis le 16 juin 2025, la carte grise sur smartphone est disponible pour tous les utilisateurs de la version bêta de l'application, mais sous certaines conditions.

Notons que le compte officiel de France Identité avait indiqué en avril dernier viser un déploiement sur la version stable de l'application avant "les grandes vacances", soit avant juillet 2025. Cela ne devrait donc plus tarder. D'après les précédentes déclarations du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, il s'agirait d'une expérimentation, avant une possible généralisation en 2026. Le précieux sésame est donc en retard, puisqu'il était initialement prévu pour la fin de l'année 2024, avant d'être repoussé.

France Identité : la carte grise rejoint le portefeuille numérique

Pour rappel, France Identité prend la forme d'une application disponible gratuitement sur le Play Store et l'App Store, qui permet de dématérialiser sa carte d'identité, sa carte Vitale et son permis de conduire pour les stocker dans son smartphone, et ainsi s'authentifier facilement sur les services en ligne via FranceConnect. Elle permet également de faire des procurations de façon 100 % dématérialisée, sans avoir à se déplacer et de communiquer ses données par NFC.

La carte grise se présente sous le même format carte bancaire que le permis et la CNI. Il suffira d'appuyer dessus pour l'ouvrir, et elle s'affichera à la verticale avec, de haut en bas : le numéro d'immatriculation, la date de mise en circulation, la marque de la voiture, son nom commercial et son numéro d'identification.

En la dématérialisant, les automobilistes n'auront plus besoin d'emporter la version physique avec eux. Il suffira de montrer leur permis de conduire et leur certificat d'immatriculation numérique via l'application. En revanche, pas besoin de montrer son assurance auto, puisque les vignettes ne sont plus obligatoires depuis un an.

France Identité : comment dématérialiser sa carte grise ?

Pour pouvoir dématérialiser sa carte grise, il faut commencer par télécharger la version bêta de France Identité depuis TestFlight (iPhone) ou le Play Store (Android). Attention, le programme bêta est peut-être plein, donc l'accès n'est pas garanti. Rappelons que pour pouvoir profiter du portefeuille numérique, il faut obligatoirement posséder la nouvelle carte d'identité au format bancaire (CNIe). Heureusement, il est possible de la renouveler avant sa date d'expiration au simple motif de désirer avoir ses papiers d'identité sur smartphone (voir notre article).

Après avoir ouvert l'application, il faut toucher le bouton + dans la section "Cartes numériques", puis sélectionner l'option "Certificat d'immatriculation du véhicule" et appuyer sur "Continuer". Pour être éligible, le véhicule doit être immatriculé après 2009 avec une plaque au format AA-123-AA et doit correspondre à un des types suivants : voiture particulière, tricycle ou quadricycle, cyclomoteur à deux ou trois roues, motocyclette.

Après avoir appuyé sur "Continuer", il faut maintenant renseigner le numéro du certificat d'immatriculation et la plaque d'immatriculation du véhicule, puis appuyer sur "Accepter" pour envoyer les données. Il ne reste plus qu'à entrer son code France Identité. Dernière étape : approcher sa carte d'identité physique au dos du smartphone – une étape obligatoire pour chaque ajout/modification, pour des raisons de sécurité – puis appuyer sur "Ajouter". Et le tour est joué !