GIMP 3.0 est là : le concurrent gratuit de Photoshop fait sa révolution

GIMP, le mythique concurrent gratuit et open source de Photoshop a enfin droit à une mise à jour majeure en passant en version 3.0. Nouvelle interface, nouvelles fonctions, c'est même une petite révolution !

Après sept longues années de développement, la nouvelle version de GIMP, le célèbre logiciel de retouche photo open source, est enfin disponible. GIMP 3.0 marque un tournant majeur dans l'histoire du logiciel, offrant une gamme impressionnante de nouveautés qui modernisent son apparence, son ergonomie, ses fonctions et ses performances. Les amateurs de création graphique et de retouche d'image attendaient cette version avec impatience. Et ils ne seront pas déçus.

© Libre Arts

L'une des principales améliorations de GIMP 3.0 réside dans son interface. Désormais basée sur GTK3, elle est plus élégante, moderne et mieux adaptée aux écrans haute résolution (HiDPI), comme ceux des Mac à écran Retina. Ce changement permet non seulement une meilleure lisibilité des éléments, mais offre aussi une plus grande souplesse de personnalisation grâce à l'utilisation de feuilles de styles CSS pour les thèmes. De plus, le logiciel prend désormais en charge Wayland, un protocole moderne pour Linux, garantissant une stabilité accrue.

GIMP 3.0 : une interface modernisée et des calques non destructifs

Les nouvelles fonctions de GIMP 3.0 ne s'arrêtent pas là. L'une des plus attendues est l'introduction des filtres non destructifs pour les calques. Largement répandue dans les logiciels professionnels comme Photoshop, elle permet aux utilisateurs de modifier un calque sans altérer les données originales. Cela simplifie grandement les modifications complexes, car il est désormais possible de revenir sur un effet appliqué à tout moment. La gestion des calques a également été simplifiée, avec la possibilité de sélectionner et manipuler plusieurs objets simultanément, améliorant ainsi la fluidité du travail.

Un autre atout majeur de cette version est l'amélioration de la gestion des couleurs. GIMP 3.0 prend désormais en charge les profils de couleurs au-delà du simple sRGB, incluant notamment le populaire AdobeRGB. Cela assure une meilleure précision des couleurs, essentielle pour les professionnels de l'image. De plus, l'exportation et l'importation de fichiers ont été enrichies. Les utilisateurs peuvent maintenant manipuler des formats plus variés, notamment le format BC7 DDS, tout en bénéficiant d'un meilleur support des fichiers PSD, utilisés par Photoshop.

L'outil texte a lui aussi bénéficié de plusieurs améliorations notables. Les utilisateurs peuvent désormais appliquer des effets non destructifs aux textes, tels que des contours ou des ombres, et visualiser les styles de police directement depuis le menu. Cette flexibilité supplémentaire renforce la compétitivité de GIMP face à ses rivaux payants, en particulier pour les créatifs qui cherchent des solutions à moindre coût.

Par ailleurs, l'équipe de GIMP insiste sur le fait que le code et le moteur du logiciel ont bénéficié de plusieurs améliorations optimisant les performances. C'est notamment le cas du multithreading (les traitements en parallèle sur les processeurs compatibles) et la gestion de la mémoire vive. Autant de progrès qui devraient apporter davantage de confort et de vitesse au quotidien.

Difficile pour ne pas dire impossible de faire ici le tour complet des nouveautés et des changements de GIMP 3.0. Mais vous trouverez tous els détails sur la nouvelle version sur le site officiel. Et c'est aussi sur ce site que vous pourrez télécharger directement la version 3.0, d'ores et déjà disponible à la fois pour Windows, macOS et Linux. Ne vous en privez pas : c'est l'occasion de découvrir ce magnifique logiciel réalisé et soutenu par des passionnés, tout en évitant de payer une dime annuelle à Adobe pour Photosphop.