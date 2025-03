Si vous utilisez Firefox, faites cette mise à jour de toute urgence !

La Fondation Mozilla sonne l'alerte : son célèbre navigateur Firefox doit absolument être mis à jour sans attendre. En cause, un certificat de sécurité qui arrive à expiration le 14 mars et qui pourrait ouvrir le logiciel aux pirates et aux extensions malveillantes.

Les utilisateurs de Firefox doivent impérativement mettre à jour leur navigateur avant le 14 mars 2025, avertit la fondation Mozilla, l'éditeur du célèbre logiciel. Ce jour-là, un certificat crucial pour la sécurité du navigateur expirera, exposant les internautes à des risques majeurs de cybersécurité comme l'explique la fondation dans son bulletin d'alerte. Le certificat en question permet à Firefox de vérifier l'authenticité des extensions installées, ainsi que de protéger les utilisateurs contre les sites web malveillants. Si vous ne procédez pas à la mise à jour, votre navigateur deviendra vulnérable aux attaques et certaines fonctionnalités risquent de ne plus fonctionner correctement.

L'une des conséquences les plus sérieuses de cette expiration est l'incapacité pour Firefox de distinguer entre des modules complémentaires fiables et des extensions potentiellement dangereuses. Les pirates informatiques pourraient ainsi exploiter ces failles pour voler des données personnelles ou infecter votre appareil avec des logiciels malveillants. Sans ce certificat, Firefox ne pourra plus bloquer ces extensions malveillantes ni avertir des risques lors de la navigation sur des sites frauduleux.

En plus des failles de sécurité, d'autres désagréments sont à prévoir si la mise à jour n'est pas effectuée. Les utilisateurs pourraient voir leurs extensions favorites cesser de fonctionner, et certains services de streaming comme Netflix ou Disney+ pourraient refuser de lire des vidéos protégées par des droits d'auteur, car ils détecteraient Firefox comme un logiciel non certifié. Cela nuirait considérablement à l'expérience utilisateur et limiterait les capacités du navigateur.

Pour éviter ces problèmes, il est crucial de vérifier que votre version de Firefox est bien à jour. Si vous utilisez une version antérieure à la 128, publiée en juillet 2024, vous êtes concerné par cette mise à jour d'urgence. Sur Windows, macOS, Linux ou Android, la procédure est simple : il suffit de se rendre dans le menu "Aide" de Firefox, puis de cliquer sur "À propos de Firefox". Le navigateur vous indiquera la version installée et, si nécessaire, proposera la mise à jour automatiquement.

Afin de garantir une sécurité optimale à l'avenir, il est recommandé d'activer les mises à jour automatiques de Firefox dans les paramètres. Cela vous épargnera le stress de futures alertes et maintiendra votre navigateur à jour sans intervention manuelle.