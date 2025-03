La carte Vitale numérique arrive enfin sur smartphone pour tout le monde (ou presque)

La carte Vitale numérique est désormais disponible pour tous dans l'application mobile du même nom, via France Identité. Elle propose les mêmes fonctions que son homologue physique, et même plus.

Comme promis, le Gouvernement continue sa numérisation des services publics. Un mouvement désormais généralisé dans notre société, notamment pour les titres de transport et les timbres.

Et, après la carte d'identité numérique avec France Identité et le permis de conduire numérique, c'est la bonne vieille carte Vitale qui passe progressivement en version dématérialisée. Elle était déjà disponible via une application mobile baptisée tout simplement Carte Vitale – disponible sur le Play Store pour Android et l'App Store pour les appareils Apple – dans 23 départements, lors d'un déploiement progressif (voir notre article). Désormais, l'application s'ouvre à la France entière par le biais de France Identité. Il faut donc impérativement posséder la fameuse carte d'identité électronique pour pouvoir l'utiliser.

La carte Vitale dématérialisée est accessible pour tous sur smartphone et tablette via l'application "carte Vitale". Elle contient toutes les données d'identification de l'utilisateur, à savoir l'identifiant national de santé (INS), les informations personnelles de base (dont le fameux numéro de sécurité sociale), un QR à scanner et les données de suivi des utilisations, et permet d'accéder à la facturation SESAM-Vitale (la télétransmission), aux téléservices intégrés de l'Assurance Maladie obligatoire (AMO) et aux dossiers pharmaceutiques (pour les pharmaciens). En plus, une connexion Internet n'est pas nécessaire pour utiliser l'application.

© Ameli

Pour activer sa carte vitale numérique peu importe où l'on vive en France, il faut la relier à France Identité, une application elle aussi accessible sur Android et iOS et qui permet aux détenteurs d'une carte nationale d'identité électronique (CNIe), lancée en 2021, de dématérialiser leur pièce d'identité et leur permis de conduire – mais l'appli France Identité n'accueille pas en elle-même la carte Vitale, même si cela est prévu dans le futur. Le fait de relier les deux permet de lutter contre la fraude sociale, grand cheval de bataille du nouveau gouvernement (voir notre article).

Pour activer votre carte Vitale sur l'application éponyme par le biais de France Identité, suivez les étapes suivantes :

► Téléchargez l'application carte Vitale sur votre smartphone puis lancez-là ;

► Appuyez sur le bouton vert Commencer, en base de l'écran ;

► Patientez quelques instants, puis acceptez les conditions d'utilisation en appuyant sur le bouton bleu Accepter ;

► Scannez ou saisissez votre numéro de sécurité sociale , que vous trouverez au recto de votre carte Vitale physique ;

► Veillez à bien avoir configuré l'application France Identité sur votre smartphone. L'application carte Vitale va alors l'interroger. S'en suit une demande de connexion que vous devez accepter ;

► Scannez l'avant de votre carte d'identité (le nouveau format donc) en appuyant sur le bouton bleu Scanner votre carte, puis tapez votre code personnel pour vérification ;

► Lancez ensuite la lecture sans contact de votre carte d'identité, en la collant au dos du smartphone, via la communication NFC. Vous devez pour cela appuyer sur le bouton bleu Démarrer la lecture ;

► Appuyez sur Continuer et ajouter un code de sécurité, qui vous servira à verrouiller l'application, et confirmez-le. Et voilà, l'application carte Vitale est désormais activée sur votre portable !

Pour ceux qui ne possèdent pas encore de carte nationale d'identité électronique (CNIe), il sera toujours possible de dématérialiser leur carte Vitale via l'application Carte Vitale seulement, à condition de résider dans un des vingt-trois départements éligibles :

Ain (01)

Allier (03)

Alpes-de-Haute-Provence (04)

Alpes-Maritimes (06)

Ardèche (07)

Bas-Rhin (67)

Bouches-du-Rhône (13)

Cantal (15)

Drome (26)

Hautes-Alpes (05)

Haute-Loire (43)

Haute-Savoie (74)

Isère (38)

Loire (42)

Loire-Atlantique (44)

Puy-de-Dôme (63)

Rhône (69)

Saône-et-Loire (71)

Sarthe (72)

Savoie (73)

Seine-Maritime (76)

Var (83)

Vaucluse (84)

Plus de 400 000 des 17 millions de Français titulaires d'une carte Vitale ont déjà fait la démarche. Attention, même en dématérialisant votre carte Vitale, il ne faut pas jeter sa version physique pour autant ! Bien que l'application soit de plus en plus accessible, les professionnels de santé ne sont pas encore tous équipés pour lire le QR code qu'elle affiche. Mieux vaut donc garder la bonne vieille carte plastique, au cas où.