Projet Genie : l'IA de Google qui va bouleverser la création de jeux vidéo

Google DeepMind dévoile son Project Genie, un prototype qui permet de générer en quelques secondes un univers interactif en 3D à partir d'une simple image ou d'une description textuelle. Plus besoin de coder pour créer un monde virtuel !

Cela fait un moment que l'IA a fait son nid dans le processus de création d'un jeu vidéo, que ce soit pour automatiser les tâches ou pour générer du contenu. Mais ce que propose DeepMind, la filiale spécialisée en intelligence artificielle de Google, dépasse de loin ce que l'on avait vu jusqu'ici ! Le 29 janvier 2026, l'entreprise a dévoilé son Project Genie, un "prototype de recherche expérimental qui permet de créer et d'explorer des mondes." Contrairement aux IA génératives classiques qui produisent des images ou des vidéos statiques, il génère des environnements interactifs en trois dimensions que l'utilisateur peut explorer en temps réel avec des commandes simples. Une avancée majeure disponible dès à présent auprès des abonnés à Google AI Ultra aux États-Unis. La firme de Mountain View promet une expansion à d'autres pays, mais sans donner de date pour le moment.

Project Genie : générer des environnements 3D interactifs

Project Genie permet de générer des environnements et des personnages à partir d'instructions textuelles et visuelles. Il suffit de saisir une description textuelle indiquant l'environnement souhaité (forêt, ville futuriste, etc.), ainsi que le personnage, son mode de déplacement (humain, animal, véhicule, dans les airs…) et la vue à adopter (à la première ou à la troisième personne), ou alors de fournir directement une image pour que Nano Banana Pro génère un premier aperçu. L'utilisateur peut ensuite le modifier et l'affiner (ajouter ou retirer des éléments, ajuster le style).

Une fois que le rendu lui convient, Genie 3 transforme ce croquis en un environnement explo­rable, généré en temps réel au fur et à mesure des déplacements et des actions du joueur, à environ 20-24 images par seconde en 720p. Il est alors possible de se déplacer dans ce monde, de le regarder sous différents angles, et même d'interagir avec certaines lois physiques simulées par l'IA, comme la gravité ou les collisions. Une fonction de réinterprétation permet même de tester les créations d'autres utilisateurs pour s'en inspirer et de les remixer pour les adapter à ses goûts.

Bien sûr, le résultat est encore assez rudimentaire et l'outil ne crée pas vraiment de jeux vidéo prêts à être joués en quelques secondes. Comme il s'agit encore d'un prototype, les mondes générés peuvent ne pas être totalement réalistes ou ne pas toujours respecter fidèlement les commandes, les images ou la physique du monde réel. De plus, la génération est limitée à 60 secondes et on observe parfois une latence assez élevée. Par ailleurs, les mondes générés trahissent parfois les données d'entraînement du modèle. De multiples vidéos sur les réseaux sociaux font part de mondes inspirés de Legend of Zelda: Breath of the Wild, Fortnite ou encore Super Mario 64 revus par l'IA. Et tant pis pour les droits d'auteur !

Project Genie : un prototype qui possède encore des limites

Reste que ce projet ouvre la voie à de nombreuses applications dans de nombreux domaines. Les équipes de Google évoquent notamment des usages pour la création de contenus pour des films ou de la publicité, d'environnements immersifs pour l'éducation et la formation, ou encore la simulation pour la robotique et l'entraînement d'agents autonomes. Ces mondes générés pourraient servir de terrain d'essai pour réaliser des scénarios complexes, visualiser des concepts scientifiques ou historiques, ou encore tester des idées de design avant de les implémenter dans un vrai jeu.

Reste que le lancement de Project Genie a provoqué une vague d'inquiétude chez les investisseurs, qui ont interprété son potentiel à long terme comme une menace pour les outils et plateformes de développement classiques. Cela s'est traduit par une chute notable des actions en bourse de plusieurs géants du jeu vidéo (Ubisoft, Nintendo, Unity, Roblox...) vendredi dernier. Une réaction jugée par certains analystes comme excessivement pessimiste, mais qui reflète bel et bien une appréhension quant à l'impact des IA sur la façon dont les jeux sont conçus et produits.

Rappelons toutefois qu'aujourd'hui la très grande majorité des studios de jeux vidéo intègrent l'IA dans leur production. 90 % des développeurs déclarent l'employer dans leur workflow pour automatiser des tâches, accélérer des tests ou parfois générer du contenu. Mais ce n'est pas l'IA qui réalise le game design, la narration ou la direction artistique. Elle peut seulement générer des environnements visuels dans lesquels on se balade pendant une petite minute.