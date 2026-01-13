"Es-tu mort ?" : cette nouvelle appli morbide fait un véritable carton

Une nouvelle appli baptisée Are You Dead? vous demande tous les deux jours de confirmer que vous êtes toujours vivant. À défaut, elle contacte vos proches pour les avertir de votre décès. Glauque, mais plus utile qu'on en le croit !

C'est la dernière application qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Lancée en mai dernier, l'appli Sileme – connue à l'international sous le nom Are You Dead? ou Demumu – connaît un succès fou. C'est bien simple, elle est numéro 1 des applications payantes en Chine, numéro 2 aux États-Unis, et commence à arriver tranquillement en Europe, là où les communautés chinoises sont importantes. Au point d'attirer l'attention des médias !

Son concept est des plus simples, mais diablement provocateur : tous les deux jours, l'utilisateur doit lancer l'application et appuyer sur un gros bouton vert pour confirmer qu'il est toujours vivant. Si la personne oublie de le faire pendant deux périodes successives – ou si elle meurt, d'où le nom de l'appli –, elle envoie automatiquement une alerte à un contact d'urgence préalablement désigné, l'invitant à vérifier si tout va bien. Un concept qui peut paraître angoissant au premier abord, mais pas si inutile que cela.

Are You Dead? : un filet de sécurité pour les personnes isolées

Demumu a été inventée par trois jeunes développeurs chinois originaires de Zhengzhou en 2025, mais l'engouement n'a réellement explosé qu'en janvier 2026. Son interface est des plus minimalistes, puisqu'elle se contente d'un gros bouton vert avec écrit "Vérifie-le aujourd'hui". L'appli ne requiert aucun accès GPS ni suivi des mouvements, mais se contente de mesurer l'interaction avec l'écran. Pour l'instant, l'alerte se fait uniquement par e-mail, mais les développeurs ont promis l'arrivée des SMS prochainement.

Le succès de l'application s'explique par le contexte particulier dans lequel évoluent les habitants de Chine. En effet, un nombre croissant de personnes vit seule, notamment les jeunes actifs dans les grandes villes chinoises, les étudiants loin de leur foyer ou encore les personnes vulnérables. Selon le média d'État chinois Global Times, le pays pourrait compter près de 200 millions de ménages composés d'une seule personne d'ici 2030.

Dans ce contexte, l'idée de mourir seul sans que personne ne s'en aperçoive se fait de plus en plus prégnante, et beaucoup voient dans cette application une forme de filet de sécurité pour eux-mêmes ou pour leurs proches. En revanche, d'autres personnes trouvent l'application morbide et préféreraient un changement de nom pour un résultat plus positif, comme "Es-tu encore vivant ?"