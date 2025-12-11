On peut maintenant payer en plusieurs fois avec Apple Pay et Klarna

Apple Pay permet désormais de payer en plusieurs fois, grâce à une nouvelle option proposée avec Klarna, grand spécialiste du paiement fractionné. Un service pratique, mais qui appelle aussi à la prudence face à cette forme de crédit facile.

Très apprécié de ses utilisateurs, Apple Pay est avant tout un moyen de paiement rapide et sans contact, pour régler des achats avec un iPhone ou une Apple Watch, que ce soit en magasin physique ou sur les sites compatibles. Depuis peu, la plateforme va plus loin : elle propose désormais, à certains utilisateurs en France et en Italie, de payer en plusieurs fois. Désormais, une nouvelle option apparaît parfois au moment du paiement : "Payer plus tard". En la sélectionnant, on bascule vers Klarna, qui propose alors de diviser le montant en trois mensualités sans frais ou, selon les cas, de décaler le règlement de trente jours.

© Klarna

Ce changement peut paraître discret, mais il modifie en profondeur l'usage quotidien d'Apple Pay. La possibilité d'étaler un achat sans sortir d'un flux de paiement Apple réduit la friction et rend ces solutions plus accessibles qu'auparavant. La démarche est entièrement intégrée : pas de création de compte supplémentaire, pas d'application externe à ouvrir, tout se passe dans le portefeuille numérique d'Apple.

Payer plus tard avec Apple Pay : une option simple, mais pas ouverte à tout le monde

L'option n'apparaît pas systématiquement. Klarna procède à une vérification en temps réel pour estimer si le client est éligible. Les critères ne sont pas détaillés publiquement, mais ils reposent sur les informations bancaires associées à Apple Pay et sur une forme d'analyse de solvabilité effectuée en arrière-plan. Si le profil convient, l'utilisateur accède au paiement fractionné ; sinon, il bascule directement vers un paiement classique.

© Klarna

Pour les petits montants, la formule la plus courante reste la répartition en trois versements sans frais. Pour des achats plus importants, d'autres plans peuvent être proposés, parfois sur plusieurs mois et avec des taux d'intérêt. Apple ne gère pas ces conditions : c'est la grille tarifaire de Klarna qui s'applique, ce qui impose de lire attentivement les détails avant validation.

Cette nouveauté n'est pas une exclusivité française. Apple a commencé à activer ce partenariat dans plusieurs pays au cours des derniers mois, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Espagne ou le Canada. La France et l'Italie rejoignent donc une tendance internationale qui voit le paiement fractionné se glisser dans les modes de règlement les plus courants.

Il est intéressant de rappeler qu'Apple avait tenté de développer sa propre solution, baptisée Apple Pay Later. Le projet, lancé aux États-Unis, a été abandonné dès 2024. Apple a finalement choisi une voie plus pragmatique : s'appuyer sur des spécialistes déjà bien installés. Klarna fait partie des géants du secteur et reste l'un des acteurs les plus utilisés pour l'achat fractionné dans le commerce en ligne.

© Klarna

Payer plus tard avec Apple Pay : la tentation d'acheter plus

L'avantage pour les consommateurs est évident : un achat peut être étalé sans recourir à un crédit classique. Les périodes de dépenses soutenues, comme les fêtes ou les rentrées universitaires, deviennent plus faciles à absorber. Cette souplesse, combinée à l'absence de frais sur les trois premiers mois pour les petits montants, séduit de nombreux utilisateurs.

Mais cette facilité comporte un revers. Le paiement fractionné peut encourager des achats impulsifs ou faire oublier que la somme due reste identique. En cas de retard, des frais supplémentaires s'appliquent, et un plan plus long peut inclure des intérêts. L'accès simplifié n'efface donc pas les règles habituelles du financement. Les associations de consommateurs rappellent régulièrement que ces solutions doivent être utilisées avec discernement, surtout lorsqu'elles se glissent dans un environnement aussi fluide qu'Apple Pay.

Pour les marchands, l'intégration de Klarna dans Apple Pay pourrait accroître le taux de conversion, en particulier pour des produits coûteux. L'acheteur n'a plus à quitter le parcours d'achat, ce qui réduit les abandons de panier. Les enseignes en ligne y voient une occasion de rendre leurs produits plus accessibles sans gérer elles-mêmes les échéanciers.

En parallèle, les régulateurs européens surveillent de près l'essor du paiement fractionné, notamment en raison de son adoption massive chez les jeunes adultes. L'arrivée d'un acteur comme Apple dans ce domaine pourrait accélérer encore cette croissance, tout en renforçant les débats sur la protection du consommateur face au crédit facilité.

L'arrivée de Klarna dans Apple Pay ouvre la voie à un paiement mobile plus souple, intégré et discret. Pour l'utilisateur, c'est un outil utile pour lisser des dépenses ponctuelles. Mais l'enjeu reste le même : maîtriser son budget et ne pas perdre de vue l'ensemble des échéances. Un geste de paiement plus fluide ne rend pas la dépense moins réelle.