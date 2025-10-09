Gemini Pro gratuit pendant un an : l'étonnant cadeau de Google

Pour gagner des parts de marché face à OpenAI et son ChatGPT, Google lance une offre spéciale intégrant un accès totalement gratuit à Gemini Pro avec 2 To de stockage pendant un an. Un joli cadeau… sous conditions.

Après avoir laissé OpenAI occuper le devant de la scène avec ChatGPT, Google passe à l'offensive. Le groupe américain propose depuis début octobre une offre inédite : un an gratuit d'accès à Gemini Pro, la version la plus avancée de son assistant d'intelligence artificielle. Habituellement facturé 21,99 euros par mois, ce forfait comprend aussi un espace de 2 To de stockage sur Google Drive et l'accès à plusieurs outils dopés à l'IA, dont NotebookLM, Veo, ou encore Imagen pour générer du texte, des images ou des vidéos.

Mais cette générosité a une cible bien précise : les étudiants. Pour en bénéficier, il faut avoir au moins 18 ans, être inscrit dans un établissement reconnu, et prouver son statut via un formulaire dédié sur la page Google One. Une fois la vérification validée, Google active l'abonnement pour douze mois complets, sans facturation immédiate. À noter : une carte bancaire est exigée pour l'inscription, mais aucun prélèvement n'est effectué durant l'année offerte. Attention, car le renouvellement automatique prendra le relais dès le treizième mois si l'utilisateur ne résilie pas à temps.

L'intérêt de l'offre est indéniable pour les étudiants. Gemini Pro s'intègre directement aux outils que beaucoup utilisent déjà : Gmail, Docs, Sheets, Slides. L'assistant peut résumer un cours, rédiger un plan, traduire un texte complexe ou encore aider à préparer un exposé. NotebookLM, l'un des outils inclus, va plus loin : il peut transformer un ensemble de notes ou d'enregistrements audio en synthèse claire, voire en podcast de révision. Pour les gros consommateurs de stockage, les 2 To offerts sur Google One représentent aussi un atout non négligeable, d'autant que l'espace peut être partagé avec la famille.

Dans le détail, le pack comprend aussi des outils créatifs accessibles jusqu'ici aux seuls abonnés payants : Nano Banana et Veo pour la génération d'images ou de vidéos, ainsi que des crédits utilisables dans les modules Flow et Whisk, destinés à la création visuelle. Le tout se combine avec Google Home Premium, pour piloter des appareils domestiques connectés à Gemini. Bref, un véritable écosystème complet, intégré à la vie numérique quotidienne des jeunes utilisateurs.

Gemini Pro gratuit : un cadeau pour fidéliser

Et, justement, cette opération séduction n'est pas un cadeau complètement désintéressé. Pour Google, c'est avant tout une manière d'installer durablement ses outils d'IA dans les usages d'étudiants. En offrant un an d'accès gratuit, l'entreprise espère ancrer de nouveaux réflexes et, à terme, convertir une génération entière en abonnés payants. Le parallèle avec la stratégie d'OpenAI, qui facture ChatGPT Plus à 23 euros par mois, est évident : Google veut reprendre la main et capter ceux qui n'ont pas encore franchi le pas de l'abonnement.

Reste que cette générosité n'est pas sans piège. L'offre est bien gratuite, mais elle suppose de penser à résilier à temps et de gérer son espace cloud si l'on décide d'arrêter. Les 2 To de stockage offerts peuvent vite se transformer en contrainte s'ils sont remplis au moment de la résiliation. Mieux vaut donc anticiper et sauvegarder ses fichiers ailleurs avant l'échéance.

Derrière la promesse d'aider les étudiants, Google prépare donc un mouvement plus large : fidéliser les futurs actifs à son écosystème avant qu'ils ne se tournent vers la concurrence. Une façon de faire d'un public jeune et captif les futurs clients de son univers d'intelligence artificielle.