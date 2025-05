Le permis de conduire numérique évolue : voici les nouveautés

La déclinaison numérique du permis de conduire devient plus pratique. Depuis quelques jours, la procédure d'importation dans l'application France Identité est nettement simplifiée, ce qui devrait populariser ce nouveau format.

Depuis plus d'un an, le permis de conduire peut être importé sous forme numérique dans l'application France Identité, en complément de la carte nationale d'identité. Cette démarche reste possible quel que soit le format du permis physique : l'ancien modèle rose à trois volets ou le format carte bancaire plus récent. Mais en ce mois mai 2025, la procédure devient nettement plus simple comme l'annonce le site Service-Public.fr.

L'évolution la plus importante concerne la procédure d'importation dans France Identité. L'application peut en effet désormais récupérer automatiquement l'attestation de droit à conduire (ADCS) auprès du fichier national, sans qu'il soit nécessaire de la télécharger manuellement. Une avancée qui évite une étape fastidieuse tout réduisant les risques d'erreur.

Permis de conduire numérique : des informations plus complètes et plus claires

Le permis numérique affiche aussi de nouvelles données qui ne figuraient pas forcément auparavant. Les conducteurs de véhicules lourds, comme les poids lourds ou les bus, peuvent désormais consulter les dates de validité de leur permis directement dans l'appli. Les personnes en situation de handicap y trouveront aussi les codes d'aménagement spécifiques liés à leur conduite. Et pour tous, l'interface devient plus claire avec un affichage horizontal plus lisible, capable d'afficher davantage d'informations d'un coup d'œil.

Il reste toutefois possible d'importer son permis manuellement à partir du titre physique. Pour cela, il faut se rendre dans l'application, cliquer sur "Importer votre permis", entrer le numéro de dossier figurant sur le permis, puis valider l'opération grâce à la lecture NFC de la carte d'identité. Cette méthode donne d'ailleurs accès à des informations enrichies, notamment grâce au nouveau design de présentation.

Rappelons que la présentation du permis numérique est parfaitement valable lors d'un contrôle routier. Il suffit d'ouvrir l'appli France Identité, de sélectionner l'option dédiée, puis de poser son téléphone contre celui de l'agent pour que les données soient transmises via la technologie sans contact. L'usager est informé à l'avance des informations qui seront partagées et doit donner son accord, ce qui garantit un usage respectueux de la vie privée.

Attention cependant, pour profiter de toutes ces fonctions et nouveautés, certaines conditions techniques sont nécessaires : il faut disposer d'un smartphone Android (version 11 minimum) ou d'un iPhone sous iOS 16 au moins, être majeur, et avoir une carte d'identité au format carte bancaire (CNIe). Si ce n'est pas encore le cas, il est désormais possible de demander gratuitement le renouvellement de sa carte d'identité pour obtenir ce format compatible.