Golfe du Mexique, jour des fiertés… Google change des infos pour se mettre dans les pas de Trump

Suite aux décisions de la nouvelle administration américaine, Google et Apple ont changé le Golfe du Mexique en Golfe d'Amérique sur leurs cartes. Mais Google va plus loin en supprimant aussi des commémorations très symboliques.

Le paysage numérique américain subit une transformation sous l'influence de Donald Trump, avec Google et Apple au cœur des débats. Depuis quelques jours, les utilisateurs américains de Google Maps ne trouvent plus le "Golfe du Mexique", mais le "Golfe d'Amérique" sur leurs cartes. Cette modification, ordonnée par un décret présidentiel, symbolise une volonté de l'administration Trump de renforcer l'identité nationale et de faire pression sur le Mexique, accusé de contribuer à l'immigration illégale et à la violence des gangs.

Et Google n'est pas le seul à effectuer ce changement. Après avoir initialement résisté, Apple a dû se conformer à l'ordre présidentiel en changeant également le nom du golfe dans son application Plans. souvenir de la tête que faisait Tim Cook lors de la cérémonie d'investiture de Trump le 20 janvier dernier… ‑ , la firme de Cupertino a du se résoudre à appliquer l'a directive officielle de la Federal Aviation Administration qui a mis un peu de temps à être publiée après la décision de Trump.

© X

Ce changement s'inscrit dans un contexte plus large de révision des repères géographiques. Il s'est en effet accompagné d'autres ajustements symboliques, comme le renommage du mont Denali en mont McKinley, en hommage à l'ancien président américain. Ces décisions montrent comment les acteurs technologiques s'alignent sur les demandes du gouvernement, tout en naviguant dans un paysage géopolitique sensible.

Le Mexique a dénoncé cette initiative comme une décision unilatérale et provocatrice. En réaction, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a ironisé sur la situation en suggérant de rebaptiser les États-Unis "Amérique mexicaine", soulignant ainsi l'absurdité de ce changement imposé par une puissance étrangère. Les entreprises technologiques, telles que Google et Apple, doivent maintenant ajuster leurs services pour apaiser ces tensions diplomatiques tout en maintenant leur crédibilité mondiale.

Google a toutefois chercher à ménager la chèvre et le chou en optant pour un affichage "localisé" : si les utilisateurs américains voient désormais le "Gulf of America", les Mexicains ont toujours droit au "Golfo de México" sur Google Maps tandis que les autres pays voient les deux appellations avec une parenthèse. Une façon de ne se fâcher avec personne.

Google supprime des commémorations symboliques

Ces changements ne se limitent pas à la cartographie. Google a aussi supprimé des commémorations importantes de son calendrier, comme le mois des fiertés LGBTQ+ en juin et l'histoire des Noirs en février. Ces événements, historiquement célébrés, n'apparaissent plus dans les services de Google, une décision qui a provoqué l'indignation de nombreux utilisateurs. Selon Google, cette décision, prise dès mi-2024, visait à simplifier l'affichage en se concentrant sur des fêtes reconnues internationalement. Mais, pour beaucoup, il est difficile de ne pas voir un lien avec les politiques de l'administration Trump, qui s'oppose fermement aux politiques de diversité et d'inclusivité.

Ce retrait des célébrations des minorités culturelles et des communautés LGBTQ+ s'inscrit dans une tendance où les grandes entreprises technologiques se retrouvent sous pression pour ajuster leurs services en fonction des directives gouvernementales. La question de l'objectivité et de la neutralité des données présentées par des géants comme Google se pose alors. Les entreprises, en réagissant aux directives politiques, redéfinissent la manière dont elles affichent l'information, ce qui peut influencer les perceptions des utilisateurs et même les mémoires collectives.

Ces évolutions montrent à quel point la technologie et la politique sont aujourd'hui profondément imbriquées, notamment au pays de l'Oncle Sam et de la Silicon Valley. En modifiant les noms géographiques et en effaçant des événements culturels du calendrier, l'administration Trump et les grandes entreprises technologiques redessinent non seulement les cartes, mais également les repères historiques et identitaires. Dans un monde où l'information numérique joue un rôle de plus en plus central, chaque changement technique révèle des enjeux idéologiques qui reflètent les rapports de force au sein de la société.