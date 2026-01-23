Soldes d'hiver 2026 : nouvelle démarque, tous les bons plans high-tech du week-end

C'est déjà la deuxième démarque des soldes d'hiver 2026 , ce qui permet de profiter des milliers de promotions dans tous les rayons ! Voici les offres high-tech à ne pas manquer pour réaliser de bonnes affaires.

[Mis à jour le vendredi 23 janvier 2026 à 18 h 30] Les soldes d'hiver battent leur plein ! Durant quatre semaines, du mercredi 7 janvier au mardi 3 février inclus, les commerçants multiplient les réductions pour attirer le chaland, liquider leurs stocks et augmenter leur chiffre d'affaires. Pour le consommateur, c'est l'occasion de profiter de promotions pour acheter toutes sortes de produits à moindre coût. À condition toutefois de bien comparer les tarifs – entre les boutiques et avec les prix affichés avant l'opération – et de ne pas traîner, car les vraies bonnes affaires disparaissent très vite des étals. Certains marchands en ligne n'hésitent d'ailleurs pas à mettre en avant sur leur site des produits à prix fracassé alors qu'ils ne sont disponibles qu'en quantité très limitée.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on trouve des promotions très intéressantes en fouinant un peu, en particulier en high-tech. Ordinateurs, smartphones, tablettes, téléviseurs, écouteurs sans fil, objets connectés, composants et périphériques informatiques, gaming… Il y en a pour tous les goûts, et tous les budgets. Et pour vous éviter d'écumer les sites marchands à la recherche de "la bonne affaire", nous vous avons sélectionné des promotions intéressantes, avec de vraies réductions, y compris sur des grandes marques comme Apple, Samsung, Xiaomi, LG, Sony, Google, Lenovo, Acer, Asus et consorts chez les commerçants en ligne (Amazon, Boulanger, Cdiscount, Fnac-Darty, LDLC, Ubaldi, etc.), en indiquant des codes promos qui ajoutent des réductions supplémentaires. N'hésitez pas à la parcourir – et à y revenir, car elle est régulièrement mise à jour ! – pour dénicher des bons plans !

Quelles enseignes participent aux soldes d'hiver 2026 ?

Bien entendu, tous les grands spécialistes de la vente en ligne de produis high-tech participent aux soldes, d'Amazon à Rakuten, en passant par Fanc-Darty, Cdiscount, Boulanger, Rue du commerce, LDLC ou Electro Depot, sans parler de toutes les autres enseignes et chaînes, hypermarchés compris. Voici des liens pour accéder directement aux pages de présentation de leurs promotions.

En France, les soldes sont strictement encadrées par la loi, notamment pour leurs dates et leur durée, qui sont fixées au niveau national. Ainsi, les soldes d'hiver 2026 ont démarré le mercredi 7 janvier 2026, à 8 heures du matin, pour une durée de quatre semaines – contre six autrefois –, soit jusqu'au mardi 3 février 2026 à minuit dans la plupart des départements et des territoires français.

À noter que certains départements ainsi que les territoires d'outre-mer sont soumis à des dates décalées. Les démarques supplémentaires, qui correspondent en principe au moment où l'on peut faire les meilleures affaires, ont généralement lieu durant la deuxième et la troisième semaine des soldes – mais chaque commerçant est libre de les démarrer lorsqu'il le souhaite. Elles devraient donc avoir lieu le mercredi 14, le 21 puis le 28 janvier.

En Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges, les soldes d'hiver se tiennent du 2 janvier au 29 janvier. En Outre-mer, à l'exception de Mayotte et de la Guyane, dont les dates sont alignées sur celles de la France métropolitaine, ils se tiendront du mercredi 21 janvier au mardi 17 février à Saint-Pierre-et-Miquelon, du samedi 3 janvier au vendredi 30 janvier en Guadeloupe, ainsi que du samedi 2 mai au 29 mai à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Soldes d'hiver 2026 : des codes promo pour encore plus de réductions

Certains commerçants proposent des codes promo afin de réduire encore les prix ou de financer de prochains achats. De façon générale, soldes ou pas, n'hésitez pas à consulter notre fiche pratique sur les codes promo pour dénicher des coupons de réduction avant d’effectuer un achat !

Comme pour chaque grande opération commerciale, nous avons sélectionné quelques offres qui nous paraissent réellement intéressantes en regard des caractéristiques et des prix habituellement pratiqués. Cette sélection évoluera au fil des jours et des promotions : n'hésitez pas à revenir la consulter régulièrement pour découvrir de nouvelles démarques. Et ne tardez pas à prendre une décision si un produit vous intéresse, car les stocks sont limités et les véritables bonnes affaires disparaissent très vite !

Soldes d'hiver 2026 : ordinateurs (PC et Mac)

Apple MacBook Air M4

Soldes d'hiver 2026 : composants et périphériques informatiques

Soldes d'hiver 2026 : smartphones

Apple iPhone 15 (5 G - 128 Go)

Samsung Galaxy S23 Ultra

Apple iPhone 17 Pro

Soldes d'hiver 2026 : tablettes et liseuses

Samsung Galaxy Tab S9 (11 pouces - 128 Go)

Soldes d'hiver 2026 : bracelets et montres connectées

Soldes d'hiver 2026 : audio

Apple AirPods Pro 2

Apple AirPods Max

Soldes d'hiver 2026 : TV et vidéo

TV LG OLED55B46 55 pouces 4K 120 Hz

Soldes d'hiver 2026 : consoles et jeux vidéo

Nintendo Switch 2

Asus ROG Ally Z1 Extreme

Soldes d'hiver 2026 : objets connectés

Robot tondeuse Ecovacs Goat O1200 RTK

Soldes d'hiver 2026 : des règles plus strictes pour protéger les consommateurs

Bien évidemment, toutes les grandes enseignes font des soldes, en y associant parfois des "bons plans", des "ventes flash" et autres promotions qui peuvent semer la confusion. Les sites marchands participent activement à cette braderie généralisée, en pratiquant sur pratiquement tous leurs rayons, notamment en high-tech. Signalons encore que les soldes s'appliquent aussi parfois aux produits reconditionnés, ce qui permet de réaliser des belles économies, comme nous avons pu le constater lors des précédentes éditions.

Toutefois, les soldes d'hiver 2026 s'inscrivent dans un contexte très particulier. En effet, entre les promotions et les opérations spéciales qui se multiplient désormais tout au long de l'année, les soldes séduisent beaucoup moins que par le passé. D'autant que de nombreux consommateurs s'interrogent sur les incitations à la surconsommation et à l'achat impulsif, en privilégiant les actes éco-responsables et les biens durables. De plus, avec les inquiétudes sur la situation internationale, l'inflation qui galope depuis le début 2022 et le pouvoir d'achat qui diminue en conséquence, l'ambiance n'est pas à la fièvre acheteuse, surtout après avoir dépensé dans les cadeaux de Noël… Sans compter que la pénurie de composants électroniques qui a marqué ces dernières années – même si elle tend à se résorber – a sérieusement limité l'érosion "naturelle" des prix des produits high-tech, qui ont tendance à stagner quand ils n'augmentent pas.

C'est surtout le climat général qui risque changer la donne en cette période très particulière. On sent comme une sorte de lassitude de cette outrance, à moins que ce soit de l'inquiétude face à la situation économique ? Toujours est-il que la question va se reposer durant les soldes d'hiver. Certains auront sans peut-être l'envie de s'équiper avant d'éventuelles hausses de prix dans les prochains mois, quand d'autres préféreront réserver leurs économies à d'autres fins. D'autant que de nombreuses augmentations ont déjà été annoncées ou appliquées en 2024, que ce soit pour les carburants, les transports, les services de vidéo en streaming, les forfaits de téléphonie mobile ou les abonnements à Internet…

En outre, un petit "détail" a récemment changé la donne. Depuis le 28 mai 2022, une nouvelle réglementation régit les pratiques des commerçants, en particulier pour les prix affichés, qui ne doivent plus faire référence à des tarifs barrés gonflés et fictifs (voir notre article). Comme l'ont déjà dénoncé à plusieurs reprises des associations de consommateurs telle que l'UFC-Que Choisir, certains marchands n'hésitaient pas à faire remonter leurs prix quelques jours ou semaines avant les soldes en les alignant sur un "prix catalogue" ou un "prix conseillé" qui n'est jamais pratiqué, de manière à afficher un rabais artificiellement plus important. Cette pratique trompeuse est désormais strictement interdite, et c'est tant mieux !

Rappelons que les soldes ne peuvent s'appliquer qu'à des produits déjà en vente avant l'opération, et non sur des articles arrivés spécialement pour la circonstance. En outre, et contrairement à une idée répandue, les appareils soldés bénéficient des mêmes garanties que les autres. À ce titre, ils peuvent être réparés en cas de panne mais aussi être retournés pendant le délai de rétractation s'ils ont été achetés à distance, notamment sur des sites de vente en ligne, et ce sans avoir à fournir la moindre explication (voir notre fiche pratique sur le droit de rétractation). Des détails qui comptent sur les produits high-tech…