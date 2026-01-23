Soldes d'hiver 2026 : nouvelle démarque, tous les bons plans high-tech du week-end
C'est déjà la deuxième démarque des soldes d'hiver 2026 , ce qui permet de profiter des milliers de promotions dans tous les rayons ! Voici les offres high-tech à ne pas manquer pour réaliser de bonnes affaires.
[Mis à jour le vendredi 23 janvier 2026 à 18 h 30] Les soldes d'hiver battent leur plein ! Durant quatre semaines, du mercredi 7 janvier au mardi 3 février inclus, les commerçants multiplient les réductions pour attirer le chaland, liquider leurs stocks et augmenter leur chiffre d'affaires. Pour le consommateur, c'est l'occasion de profiter de promotions pour acheter toutes sortes de produits à moindre coût. À condition toutefois de bien comparer les tarifs – entre les boutiques et avec les prix affichés avant l'opération – et de ne pas traîner, car les vraies bonnes affaires disparaissent très vite des étals. Certains marchands en ligne n'hésitent d'ailleurs pas à mettre en avant sur leur site des produits à prix fracassé alors qu'ils ne sont disponibles qu'en quantité très limitée.
Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on trouve des promotions très intéressantes en fouinant un peu, en particulier en high-tech. Ordinateurs, smartphones, tablettes, téléviseurs, écouteurs sans fil, objets connectés, composants et périphériques informatiques, gaming… Il y en a pour tous les goûts, et tous les budgets. Et pour vous éviter d'écumer les sites marchands à la recherche de "la bonne affaire", nous vous avons sélectionné des promotions intéressantes, avec de vraies réductions, y compris sur des grandes marques comme Apple, Samsung, Xiaomi, LG, Sony, Google, Lenovo, Acer, Asus et consorts chez les commerçants en ligne (Amazon, Boulanger, Cdiscount, Fnac-Darty, LDLC, Ubaldi, etc.), en indiquant des codes promos qui ajoutent des réductions supplémentaires. N'hésitez pas à la parcourir – et à y revenir, car elle est régulièrement mise à jour ! – pour dénicher des bons plans !
Quelles enseignes participent aux soldes d'hiver 2026 ?
Bien entendu, tous les grands spécialistes de la vente en ligne de produis high-tech participent aux soldes, d'Amazon à Rakuten, en passant par Fanc-Darty, Cdiscount, Boulanger, Rue du commerce, LDLC ou Electro Depot, sans parler de toutes les autres enseignes et chaînes, hypermarchés compris. Voici des liens pour accéder directement aux pages de présentation de leurs promotions.
Quelles sont les dates des soldes d'hiver 2026 ?
En France, les soldes sont strictement encadrées par la loi, notamment pour leurs dates et leur durée, qui sont fixées au niveau national. Ainsi, les soldes d'hiver 2026 ont démarré le mercredi 7 janvier 2026, à 8 heures du matin, pour une durée de quatre semaines – contre six autrefois –, soit jusqu'au mardi 3 février 2026 à minuit dans la plupart des départements et des territoires français.
À noter que certains départements ainsi que les territoires d'outre-mer sont soumis à des dates décalées. Les démarques supplémentaires, qui correspondent en principe au moment où l'on peut faire les meilleures affaires, ont généralement lieu durant la deuxième et la troisième semaine des soldes – mais chaque commerçant est libre de les démarrer lorsqu'il le souhaite. Elles devraient donc avoir lieu le mercredi 14, le 21 puis le 28 janvier.
En Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges, les soldes d'hiver se tiennent du 2 janvier au 29 janvier. En Outre-mer, à l'exception de Mayotte et de la Guyane, dont les dates sont alignées sur celles de la France métropolitaine, ils se tiendront du mercredi 21 janvier au mardi 17 février à Saint-Pierre-et-Miquelon, du samedi 3 janvier au vendredi 30 janvier en Guadeloupe, ainsi que du samedi 2 mai au 29 mai à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Soldes d'hiver 2026 : des codes promo pour encore plus de réductions
Certains commerçants proposent des codes promo afin de réduire encore les prix ou de financer de prochains achats. De façon générale, soldes ou pas, n'hésitez pas à consulter notre fiche pratique sur les codes promo pour dénicher des coupons de réduction avant d’effectuer un achat !
Comme pour chaque grande opération commerciale, nous avons sélectionné quelques offres qui nous paraissent réellement intéressantes en regard des caractéristiques et des prix habituellement pratiqués. Cette sélection évoluera au fil des jours et des promotions : n'hésitez pas à revenir la consulter régulièrement pour découvrir de nouvelles démarques. Et ne tardez pas à prendre une décision si un produit vous intéresse, car les stocks sont limités et les véritables bonnes affaires disparaissent très vite !
Soldes d'hiver 2026 : ordinateurs (PC et Mac)
- Mini PC NiPoGi Mini (AMD Ryzen 7 - RAM 32 Go - SSD 1 To) à 500 €
- Mini PC Apple Mac Mini (M4 - RAM 16 Go - SSD 256 Go) à 620 €
- Mini PC Apple Mac Studio (M2 MAX - RAM 32 Go - SSD 512 Go) à 1 199 €
- PC portable HP Laptop 15S (15,6 pouces FHD - Intel Core i5-1235U - RAM 16 Go - SSD 512 Go) à 448 €
- PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3 (14 pouces FHD - Intel Core i5-13420H - RAM 16 Go - SSD 512 Go) à 550 €
- PC portable Samsung Galaxy Book 4 (15,6 pouces FHD - Intel Core i5-120U - RAM 8 Go - SSD 256 Go) à 690 €
- PC portable Acer Aspire 16 AI (16 pouces FHD - AMD Ryzen AI 5 330 - RAM 32 Go - SSD 512 Go) à 650 €
- PC portable Samsung Galaxy Book 3 360 (13,3 pouces FHD - Intel Core i5-1340P - RAM 16 Go - SSD 512 Go) à 720 €
- PC portable Samsung Galaxy Book 4 Pro (14 pouces FHD - Intel Core Ultra 5 - RAM 16 Go - SSD 512 Go) à 850 €
- PC portable gaming HP Victus 15 (15,6 pouces FHD - AMD Ryzen AI 5 340- RAM 16 Go - SSD 512 Go) à 800 €
- PC portable gaming Acer Nitro V15 (15,6 pouces FHD - AMD Ryzen 7 7735HS - RAM 16 Go - SSD 512 Go) à 960 €
- PC portable gaming Lenovo Legion 5 (15,3 pouces FHD - Intel Core i7-13650HX - RAM 32 Go - SSD 512 Go) à 1 300 €
Soldes d'hiver 2026 : composants et périphériques informatiques
- Écran PC Koorui E2412F (24 pouces IPS FHD 100 Hz) à 80 €
- Écran PC Samsung Odyssey G5 (27 pouces IPS QHD 180 Hz) à 180 €
- SSD interne Crucial P310 2 To à 223 €
Soldes d'hiver 2026 : smartphones
- Pack smartphone + enceinte Bluetooth Google Pixel 9a (5G - 128 Go) + JBL Go 4 à 399 €
- Pack smartphone + casque sans fil Samsung Galaxy A56 (5G - 256 Go) + Lacoste à 439 €
- Pack smartphone + imprimante photo Xiaomi Mix Flip 4 (5 G -512 Go) à 499 €
- Pack smartphone + batterie externe Samsung Galaxy S25 (5G - 128 Go) + Samsung Galaxy 10 000 mA à 699 €
- Smartphone Xiaomi Redmi A5 (5 G - 128 Go) à 85 €
- Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 (5 G - 256 Go) à 199 €
- Smartphone Realme P3 (5 G - 256 Go) à 230 €
- Smartphone Samsung Galaxy A36 (5 G - 128 Go) à 249 €
- Smartphone Google Pixel 9 (5 G - 128 Go) à 438 €
- Smartphone Samsung Galaxy S25 (5 G - 128 Go) à 699 €
- Smartphone Apple iPhone 15 (5 G - 128 Go) à 605 €
- Smartphone Google Pixel 10 (5 G - 128 Go) à 639 €
- Smartphone Apple iPhone 16 (5 G - 128 Go) à 667 €
- Smartphone Xiaomi 15T Pro (5 G - 512 Go) à 653 €
- Smartphone Samsung Galaxy Z Fold 6 (5 G - 256 Go) à 1 216 €
- Smartphone Apple iPhone 17 Pro (5 G - 256 Go) à 1 200 €
- Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra (5 G - 256 Go) à 1 199 €
Soldes d'hiver 2026 : tablettes et liseuses
- Pack tablette + écouteurs sans fil Xiaomi Redmi Pad Pro 6 (12,1 pouces - 128 Go) + Xiaomi Buds 6 à 260 €
- Tablette Lenovo Idea Tab (11 pouces - 128 Go) 180 €
- Tablette Xiaomi Redmi Pad 7 (11,2 pouces - 128 Go) 320 €
- Tablette Samsung Galaxy Tab S6 Lite (10,4 pouces - 64 Go) 330 €
- Tablette Lenovo Idea Tab Pro (12,7 pouces - 128 Go) à 350 €
- Tablette Xiaomi Pad 7 Pro (11,2 pouces - 256 Go) à 358 €
- Tablette Samsung Galaxy Tab S10 FE (10,9 pouces - 128 Go) à 449 €
Soldes d'hiver 2026 : bracelets et montres connectées
- Montre connectée Huawei Watch Fit 3 à 79 €
- Montre connectée Google Pixel Watch 3 à 199 €
- Montre connectée Garmin Venu 2S à 270 €
- Montre connectée Samsung Galaxy Watch 7 à 230 €
- Montre connectée Apple Watch Series 11 à 399 €
Soldes d'hiver 2026 : audio
- Pack écouteurs sans fil + traceur Bluetooth Samsung Galaxy Buds 3 Pro + SmartTag à 180 €
- Écouteurs sans fil JBL Wave Beam à 40 €
- Écouteurs sans fil Apple AirPods Pro à 130 €
- Écouteurs sans fil Apple AirPods Pro 2 à 185 €
- Écouteurs sans fil Apple AirPods 4 à 119 €
- Écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds 3 Pro à 180 €
- Écouteurs sans fil Sony WF-1000MX5 à 177 €
- Écouteurs sans fil Apple AirPods Pro 3 à 230 €
- Écouteurs sans fil Bose QuietComfort Ultra à 200 €
- Casque sans fil JBL Tune 770NC à 70 €
- Casque sans fil Sony WH-1000XM4 à 229 €
- Casque sans fil Bose QuietComfort Ultra à 300 €
- Enceinte Bluetooth Bose SoundLink Flex à 130 €
- Enceinte Bluetooth Bose SoundLink Home à 200 €
- Enceinte Bluetooth JBL Boombox 3 à 300 €
- Barre de son Sennheiser Ambeo Plus à 850 €
Soldes d'hiver 2026 : TV et vidéo
- TV 4K 55 pouces Samsung 50QF7 à 332 €
- TV 4K 43 pouces LG QNED70 AI à 349 €
- TV 4K 55 pouces LG Evo OLED55c5 à 999 €
- TV 4K 55 pouces Philips Ambilight 65OLED950 à 1 899 €
- Vidéoprojecteur Philips NeoPix 230 Smart à 199 €
Soldes d'hiver 2026 : consoles et jeux vidéo
- Pack console + jeu Nintendo Switch 2 + Mario Kart World à 440 €
- Console Nintendo Switch Lite à 175 €
- Console Nintendo Switch OLED à 312 €
- Console MSI Claw AM1-042FR à 429 €
- Console Lenovo Legion Go S à 449 €
- Console Asus ROG Xbox Ally Z2 A à 555 €
- Manette Nintendo Switch 2 Pro Controller à 70 €
Soldes d'hiver 2026 : objets connectés
- AirFryer Philips Series 2000 à 80 €
- AirFryer Moulinex Easy Fry & Grill 7 à 70 €
- AirFryer Moulinex Easy Fry Mega 7 à 80 €
- AirFryer Ninja Pro AF140EU à 96 €
- Aspirateur connectée Narwal Freo X Ultra à 350 €
- Aspirateur connectée Roborock Qrevo Slim à 649 €
- Aspirateur connectée Dreame X40 Ultra à 680 €
Soldes d'hiver 2026 : des règles plus strictes pour protéger les consommateurs
Bien évidemment, toutes les grandes enseignes font des soldes, en y associant parfois des "bons plans", des "ventes flash" et autres promotions qui peuvent semer la confusion. Les sites marchands participent activement à cette braderie généralisée, en pratiquant sur pratiquement tous leurs rayons, notamment en high-tech. Signalons encore que les soldes s'appliquent aussi parfois aux produits reconditionnés, ce qui permet de réaliser des belles économies, comme nous avons pu le constater lors des précédentes éditions.
Toutefois, les soldes d'hiver 2026 s'inscrivent dans un contexte très particulier. En effet, entre les promotions et les opérations spéciales qui se multiplient désormais tout au long de l'année, les soldes séduisent beaucoup moins que par le passé. D'autant que de nombreux consommateurs s'interrogent sur les incitations à la surconsommation et à l'achat impulsif, en privilégiant les actes éco-responsables et les biens durables. De plus, avec les inquiétudes sur la situation internationale, l'inflation qui galope depuis le début 2022 et le pouvoir d'achat qui diminue en conséquence, l'ambiance n'est pas à la fièvre acheteuse, surtout après avoir dépensé dans les cadeaux de Noël… Sans compter que la pénurie de composants électroniques qui a marqué ces dernières années – même si elle tend à se résorber – a sérieusement limité l'érosion "naturelle" des prix des produits high-tech, qui ont tendance à stagner quand ils n'augmentent pas.
C'est surtout le climat général qui risque changer la donne en cette période très particulière. On sent comme une sorte de lassitude de cette outrance, à moins que ce soit de l'inquiétude face à la situation économique ? Toujours est-il que la question va se reposer durant les soldes d'hiver. Certains auront sans peut-être l'envie de s'équiper avant d'éventuelles hausses de prix dans les prochains mois, quand d'autres préféreront réserver leurs économies à d'autres fins. D'autant que de nombreuses augmentations ont déjà été annoncées ou appliquées en 2024, que ce soit pour les carburants, les transports, les services de vidéo en streaming, les forfaits de téléphonie mobile ou les abonnements à Internet…
En outre, un petit "détail" a récemment changé la donne. Depuis le 28 mai 2022, une nouvelle réglementation régit les pratiques des commerçants, en particulier pour les prix affichés, qui ne doivent plus faire référence à des tarifs barrés gonflés et fictifs (voir notre article). Comme l'ont déjà dénoncé à plusieurs reprises des associations de consommateurs telle que l'UFC-Que Choisir, certains marchands n'hésitaient pas à faire remonter leurs prix quelques jours ou semaines avant les soldes en les alignant sur un "prix catalogue" ou un "prix conseillé" qui n'est jamais pratiqué, de manière à afficher un rabais artificiellement plus important. Cette pratique trompeuse est désormais strictement interdite, et c'est tant mieux !
Rappelons que les soldes ne peuvent s'appliquer qu'à des produits déjà en vente avant l'opération, et non sur des articles arrivés spécialement pour la circonstance. En outre, et contrairement à une idée répandue, les appareils soldés bénéficient des mêmes garanties que les autres. À ce titre, ils peuvent être réparés en cas de panne mais aussi être retournés pendant le délai de rétractation s'ils ont été achetés à distance, notamment sur des sites de vente en ligne, et ce sans avoir à fournir la moindre explication (voir notre fiche pratique sur le droit de rétractation). Des détails qui comptent sur les produits high-tech…